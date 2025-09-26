Итальянский экс-футболист: «Довбик слишком много думает об этом»

Бывший итальянский футболист и тренер Фабрицио Ромондини высказался об игре украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы против французской «Ниццы» (1:2):

«Нападающие «Ромы» разочаровывают, на данный момент они не создают больших проблем. После дерби мы могли бы быть довольны командой, и «Рома» вышла на поле в этом матче с желанием привезти домой результат и с командной сплоченностью, которая мне понравилась.

Двое нападающих не очень хорошо выступили, но по крайней мере Суле понял менталитет Гасперини. Фергюсон и Довбик все еще слишком много думают о собственном эго и завершении атак. Им нужно думать о команде».