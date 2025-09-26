Реал сделает все возможное, чтобы Барселона получила жесткое наказание

После многолетнего расследования несколько свидетелей дали показания по делу Негрейры, в котором испанская «Барселона» обвиняется в коррупции и мошенничестве.

Скандал связан с выплатами в размере 7,5 млн евро, которые получил вице-президент Комитета судей (CTA) Хосе Мария Энрикес Негрейра от каталонского клуба с 2001 по 2018 год.

Накануне мадридский «Реал» заявил, что сделает все возможное, чтобы добиться максимального наказания для чемпионов Испании. Королевский клуб внимательно следит за развитием событий и будет ждать приговора для «Барселоны» в юлижайшее время.

После завершения судебного разбирательства «Реал» намерен проинформировать ФИФА обо всех происходящих событиях в чемпионате Испании и мошенничестве каталонского клуба.

На данный момент подопечные Хаби Алонсо набрали 18 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. «Барселона» разместилась на второй позиции, в активе «блаугранас» – 16 очков.