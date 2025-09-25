Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Локомотива объяснил, что помогло команде переиграть Верес в Кубке
Кубок Украины
25 сентября 2025, 23:32 | Обновлено 25 сентября 2025, 23:33
63
0

Игрок Локомотива объяснил, что помогло команде переиграть Верес в Кубке

Алексей Сахненко поблагодарил болельщиков за поддержку

25 сентября 2025, 23:32 | Обновлено 25 сентября 2025, 23:33
63
0
Игрок Локомотива объяснил, что помогло команде переиграть Верес в Кубке
ФК Локомотив Киев

Полузащитник киевского «Локомотива» Алексей Сахненко проанализировал матч с «Вересом» в 1/16 финала Кубка Украины, в котором столичный клуб одержал минимальную победу (1:0).

Молодой игрок рассказал, как «железнодорожникам» удалось во второй раз сотворить сенсацию в Кубке.

«Магия в наших болельщиках и ультрас. Они гонят нас вперед, дают сумасшедшую поддержку и заряд. Мы играем ради них и прилагаем максимум усилий, чтобы не подвести», –прокомментировал Сахненко.

В предварительном этапе Кубка Украины «Локомотив» выбил другого представителя УПЛ – «Колос».

По теме:
Защитник Агротеха: «Перед игрой мы собирали арбузы, это правда»
Президент клуба-сенсации Кубка Украины: «Разрешил себе рюмку после игры»
Игрок Локомотива: «Он подбежал ко мне и ударил в глаза»
Кубок Украины по футболу Верес Ровно Локомотив Киев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КАНТОНА: «УЕФА забанил рф уже через 4 дня. А здесь геноцид длится 716 дней»
Футбол | 25 сентября 2025, 18:49 4
КАНТОНА: «УЕФА забанил рф уже через 4 дня. А здесь геноцид длится 716 дней»
КАНТОНА: «УЕФА забанил рф уже через 4 дня. А здесь геноцид длится 716 дней»

В УЕФА могут принять решение по Израилю уже на следующей неделе

Лилль с голом Жиру одолел Бранн в Лиге Европы
Футбол | 25 сентября 2025, 21:44 0
Лилль с голом Жиру одолел Бранн в Лиге Европы
Лилль с голом Жиру одолел Бранн в Лиге Европы

Французский форвард принес своей команде победу

The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Футбол | 25.09.2025, 15:14
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25.09.2025, 07:08
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Футбол | 25.09.2025, 08:19
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 90
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 1
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 11
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем