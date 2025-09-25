Игрок Локомотива объяснил, что помогло команде переиграть Верес в Кубке
Алексей Сахненко поблагодарил болельщиков за поддержку
Полузащитник киевского «Локомотива» Алексей Сахненко проанализировал матч с «Вересом» в 1/16 финала Кубка Украины, в котором столичный клуб одержал минимальную победу (1:0).
Молодой игрок рассказал, как «железнодорожникам» удалось во второй раз сотворить сенсацию в Кубке.
«Магия в наших болельщиках и ультрас. Они гонят нас вперед, дают сумасшедшую поддержку и заряд. Мы играем ради них и прилагаем максимум усилий, чтобы не подвести», –прокомментировал Сахненко.
В предварительном этапе Кубка Украины «Локомотив» выбил другого представителя УПЛ – «Колос».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В УЕФА могут принять решение по Израилю уже на следующей неделе
Французский форвард принес своей команде победу