Спортивный врач прокомментировал травму лидера Шахтера

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму бразильского вингера донецкого «Шахтера» Алиссона Сантаны:

«Клуб сообщил, что игрока прооперировали по поводу перелома пятой плюсневой кости стопы. Довольно распространенная травма в футболе и очень неприятная. Возникает на фоне острой травмы, чего, кажется, в игре не было, или переутомления на фоне регулярных ударов в одно и то же место.

Многие футболисты проходили через эту историю, и это, наверное, самый распространенный футбольный стресс-перелом, то есть такой, который возникает на фоне значительной повторяющейся активности с нагрузкой на стопу.

Хорошо, что игрока прооперировали, так как это является золотым стандартом лечения этой проблемы. Если оперировали в Лондоне, то, скорее всего, в клинике Fortius, которая является мировым флагманом ортопедических операций.

Восстановление довольно длительное (3 месяца), учитывая, что перелом должен хорошо срастись, но оно продиктовано и тем, что пауза в сезоне совсем скоро. Поэтому Алиссон уже будет готовиться к зимним сборам.

К счастью, от такой травмы игроки восстанавливаются достаточно хорошо, не имея проблем в будущем».