Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный врач прокомментировал травму лидера Шахтера
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 21:13 |
407
0

Спортивный врач прокомментировал травму лидера Шахтера

Дмитрий Бабелюк объяснил, что ждет Алиссона Сантану

25 сентября 2025, 21:13 |
407
0
Спортивный врач прокомментировал травму лидера Шахтера
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму бразильского вингера донецкого «Шахтера» Алиссона Сантаны:

«Клуб сообщил, что игрока прооперировали по поводу перелома пятой плюсневой кости стопы. Довольно распространенная травма в футболе и очень неприятная. Возникает на фоне острой травмы, чего, кажется, в игре не было, или переутомления на фоне регулярных ударов в одно и то же место.

Многие футболисты проходили через эту историю, и это, наверное, самый распространенный футбольный стресс-перелом, то есть такой, который возникает на фоне значительной повторяющейся активности с нагрузкой на стопу.

Хорошо, что игрока прооперировали, так как это является золотым стандартом лечения этой проблемы. Если оперировали в Лондоне, то, скорее всего, в клинике Fortius, которая является мировым флагманом ортопедических операций.

Восстановление довольно длительное (3 месяца), учитывая, что перелом должен хорошо срастись, но оно продиктовано и тем, что пауза в сезоне совсем скоро. Поэтому Алиссон уже будет готовиться к зимним сборам.

К счастью, от такой травмы игроки восстанавливаются достаточно хорошо, не имея проблем в будущем».

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Карпаты – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кудровка – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
травма чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Алиссон Сантана Дмитрий Бабелюк
Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Футбол | 25 сентября 2025, 17:26 12
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине

Так называемые «деньги Абрамовича», очевидно, еще не скоро будут переданы нуждающимся…

Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Футбол | 25 сентября 2025, 13:55 17
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»

Сегодня Игорь Беланов отмечает 65-летие

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25.09.2025, 06:05
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Футбол | 24.09.2025, 21:30
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо
Футбол | 25.09.2025, 19:41
Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо
Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
24.09.2025, 03:05
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 90
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем