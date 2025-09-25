Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вице-президент Гремио ответил, поступали ли предложения по Меку от Шахтера
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 17:17 |
Вице-президент Гремио ответил, поступали ли предложения по Меку от Шахтера

В бразильском клубе считают, что серьезного диалога с украинцами пока не было

x.com. Алешандре Россато и Габриэль Мек (справа)

Вице-президент «Гремио» Алешандре Россато прокомментировал информацию о серьезном интересе к 17-летнему атакующему хавбеку Габриэлю Меку со стороны «Шахтера».

«По Габриэлю Меку приходил запрос от «Шахтера», но пока не поступило ни одного конкретного предложения, которое было бы интересно клубу и спортсмену», – заявил Россато в интервью Rádio Gaúcha.

Ранее СМИ сообщали, что «Гремио» отверг несколько предложений от «Шахтера» по Меку, но дал понять украинскому клубу, что готов продать своего футболиста за сумму около 19 миллионов евро.

Алексей Сливченко
