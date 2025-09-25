Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины

Во вторник, 24 сентября, состоялся поединок Кубка Украины, в котором встретились львовский «Рух» и житомирское «Полесье». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0 и завоевали путевку в 1/8 финала этого турнира.

После финального свистка главный тренер «волков» Руслан Ротань оценил игру тех футболистов, которые дебютировали в составе его команды.

Вратарь Георгий Бущан сыграл первый матч после перехода из Саудовской Аравии, а полузащитник Борел Томандзотто ранее играл в чемпионате, но тогда он провел на поле всего семь минут.

– В матче с «Рухом» полноценно дебютировал Томандзото, также дебютировал Бущан. Как вы оцените игру этих игроков, а также возможно кого-то, кто получает меньше игрового времени?

– Томандзото – перспективный игрок. У него есть качества, чтобы вырасти хорошим футболистом. Мы понемногу подпускаем таких игроков – это наше будущее. Этот матч – это его опыт, как и опыт мой тренерский. В матче на кубок мы должны были выходить с кубковым настроением на этот поединок, к сожалению, этого сегодня не произошло.

Что касается Бущана – он только пришел к нам в команду. Прежде всего мы работаем над тем, чтобы он понял наши принципы. Есть моменты в игре ногами, где нам еще очень много нужно поработать, – рассказал Ротань.

После вылета из Кубка Украины житомирский клуб сосредоточится на чемпионате, где уже 29 сентября подопечным Ротаня предстоит сыграть против ровенского «Вереса» на выезде.

На данный момент «Полесье» набрало девять баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.