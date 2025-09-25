Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
25 сентября 2025, 12:31 | Обновлено 25 сентября 2025, 12:46
Ростислав ЛЯХ: «Очень важная для нас победа»

Защитник «Руха» прокомментировал победу над «Полесьем»

25 сентября 2025, 12:31 | Обновлено 25 сентября 2025, 12:46
ФК Рух. Ростислав Лях

Защитник львовского «Руха» Ростислав Лях прокомментировал победу над житомирским «Полесьем» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Украины:

«Очень важная для нас победа, ведь мы давно не добивались положительного результата, поэтому у команды было тяжелое психологическое состояние. Нам удалось уверенно победить, надежно и организованно сыграть в защите и использовать свои возможности в атаке. У нас были и еще моменты, чтобы забивать голы, поэтому эта победа является полностью закономерной. Хочу поблагодарить всех ребят за игру и самоотдачу. Теперь коллектив может немного выдохнуть, считаю, что мы получим хороший эмоциональный толчок.

Нам противостояла команда, которая очень хорошо играет на мяче, показывает интересный и комбинационный футбол. Поэтому нам нужно было играть очень сосредоточенно, знали, что у нас будут свои моменты и, к счастью, мы их использовали. Теперь следует все мысли сконцентрировать на чемпионате и исправлять ситуацию, которая сложилась там.

Мы чувствовали уверенность, поняли, что игра нам удавалась и команда может довести этот поединок до победы. Ребята были на кураже и получали удовольствие от того, что делают на поле. Удалось выполнить установки тренерского штаба. Буду откровенен, что мы не ожидали, что игра завершится со счетом 3:0, но к этому поединку команда серьезно готовилась и игроки знали, что если выполнят то, что от нас требуют тренеры, то сможем победить.

У нас были и в предыдущих матчах возможности, чтобы забить и иметь лучшие результаты. Где-то нам не везло, это футбол и такое нередко бывает. Но в игре с «Полесьем» мы показали хорошую игру, забили много голов и добились положительного результата. Сейчас с хорошим настроением будем готовиться к матчу с «Шахтером» в УПЛ».

Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье Ростислав Лях
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
