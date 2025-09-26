Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Греция
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего

Тренер настроен немедленно покинуть сборную

Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров может вскоре сменить место работы.

По информации греческих СМИ, наставник главной команды страны на днях провел встречу с руководством Украинской ассоциации футбола, где заявил, что настроен немедленно покинуть команду, чтобы возглавить греческий «Панатинаикос».

Ребров и его команда оптимистично настроены относительно развития ситуации. Сергей Станиславович возглавляет сборную Украины с 2023 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.

Панатинаикос Сергей Ребров сборная Украины по футболу назначение тренера Роберт Мак
Дмитрий Олейник Источник: Gazzetta.gr
Сообщить об ошибке

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZloyDeda
Греки нам про нашу внутрішню "кухню" розповідають?
Мабуть там бурбаzzятина на пів-ставки влаштувалася
Ответить
+1
виталий литвинов
Так і потрібно робити, навіщо потрібно фізруки. Хай ці спеціалісти, самі попробують тренерувати ЗУ.
Ответить
0
MaximusOne
Невже молитви вболівальників були почуті 🙏
Ответить
-2
