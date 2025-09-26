Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего

Наставник сборной Украины Сергей Ребров может вскоре сменить место работы.

По информации греческих СМИ, наставник главной команды страны на днях провел встречу с руководством Украинской ассоциации футбола, где заявил, что настроен немедленно покинуть команду, чтобы возглавить греческий «Панатинаикос».

Ребров и его команда оптимистично настроены относительно развития ситуации. Сергей Станиславович возглавляет сборную Украины с 2023 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.