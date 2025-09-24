Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Судаковы показали свою вторую дочь. Назвали Златой
24 сентября 2025, 23:05
ФОТО. Судаковы показали свою вторую дочь. Назвали Златой

В семье Судаковых пополнение

ФОТО. Судаковы показали свою вторую дочь. Назвали Златой
Instagram. Георгий Судаков

Новичок «Бенфики» и футболист сборной Украины Георгий Судаков переживает особенный период и в футболе, и в жизни.

Его супруга Елизавета 17 сентября подарила ему вторую дочь — девочку назвали Златой.

Счастливая пара поделилась трогательными кадрами, а старшая дочь Милана с радостью встретила сестричку.

Поздравления семье оставили футболисты и их жены, среди них — семьи Реброва, Петряка, Яремчука, а также Андрей Пятов и Вячеслав Шевчук.

Для Судакова это стало символичным моментом: в Лиге чемпионов он отметился голевой передачей, а затем забил дважды подряд в чемпионате Португалии, посвятив один из мячей новорожденной дочери.

Георгий Судаков Елизавета Судакова Бенфика сборная Украины по футболу
Источник: Instagram
