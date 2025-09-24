ФОТО. Судаковы показали свою вторую дочь. Назвали Златой

Новичок «Бенфики» и футболист сборной Украины Георгий Судаков переживает особенный период и в футболе, и в жизни.

Его супруга Елизавета 17 сентября подарила ему вторую дочь — девочку назвали Златой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Счастливая пара поделилась трогательными кадрами, а старшая дочь Милана с радостью встретила сестричку.

Поздравления семье оставили футболисты и их жены, среди них — семьи Реброва, Петряка, Яремчука, а также Андрей Пятов и Вячеслав Шевчук.

Для Судакова это стало символичным моментом: в Лиге чемпионов он отметился голевой передачей, а затем забил дважды подряд в чемпионате Португалии, посвятив один из мячей новорожденной дочери.