ФОТО. Судаковы показали свою вторую дочь. Назвали Златой
В семье Судаковых пополнение
Новичок «Бенфики» и футболист сборной Украины Георгий Судаков переживает особенный период и в футболе, и в жизни.
Его супруга Елизавета 17 сентября подарила ему вторую дочь — девочку назвали Златой.
Счастливая пара поделилась трогательными кадрами, а старшая дочь Милана с радостью встретила сестричку.
Поздравления семье оставили футболисты и их жены, среди них — семьи Реброва, Петряка, Яремчука, а также Андрей Пятов и Вячеслав Шевчук.
Для Судакова это стало символичным моментом: в Лиге чемпионов он отметился голевой передачей, а затем забил дважды подряд в чемпионате Португалии, посвятив один из мячей новорожденной дочери.
