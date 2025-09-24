ВИДЕО. Семидесятимиллионный новичок Арсенала забил первый гол за клуб
Эберечи Эзе забил в Кубке Лиги
В среду, 24 сентября, проходит матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами «Порт Вейл» и «Арсенал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Вейл Парк», который находится в Берслеме.
В стартовом составе «канониров» вышел звездный новичок Эберечи Эзе. Британец сумел открыть счет своим забитым голам за лондонский клуб, отличившись в этом матче на восьмой минуте.
Летом «Арсенал» заплатил «Кристал Пэлес» за Эзе около 70 миллионов евро.
ВИДЕО. Семидесятимиллионный новичок Арсенала забил первый гол за клуб
