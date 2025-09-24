Лидеры АПЛ по основным статистическим показателям после 5-го тура
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является лидером соревнования по голам
Недавно завершились матчи 5-го тура Английской Премьер-лиги – хороший повод ознакомиться с лидерами по различным статистическим показателям.
Лидеры АПЛ по основным статистическим показателям после 5-го тура
- Количество сейвов: Мартин Дубравка (Бернли), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) – по 19
- Количество сухих матчей: Ник Поуп (Ньюкасл) – 4
- Выносы мяча: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 46
- Выигранные единоборства: Илиман Ндиайе (Эвертон) – 41
- Перехваты: Мойсес Кайседо (Челси) – 15
- Отборы: Мойсес Кайседо (Челси) – 21
- Удары по воротам: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 21
- Удары в створ ворот: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 10
- Созданные моменты: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 15
- Успешные попытки дриблинга: Мохаммед Кудус (Тоттенхэм) – 19
Лучшим голеадором английского чемпионата после 5-го тура стал Холанд, забивший 6 голов. Больше всего ассистов отдал нападающий «Эвертона» Джек Грилиш – 4.
На данный момент лидером турнирной таблицы АПЛ является «Ливерпуль» (15 очков), а на последнем месте оказался «Вулверхэмптон» (0 очков).
Поединки 6-го тура Премьер-лиги начнутся 27 сентября игрой «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед».
The Premier League stat leaders so far this season. 📊— Squawka (@Squawka) September 23, 2025
[A THREAD] 🧵 pic.twitter.com/sjldWccYLV
