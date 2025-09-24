Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидеры АПЛ по основным статистическим показателям после 5-го тура
Англия
24 сентября 2025, 20:11 | Обновлено 24 сентября 2025, 20:12
124
0

Лидеры АПЛ по основным статистическим показателям после 5-го тура

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является лидером соревнования по голам

24 сентября 2025, 20:11 | Обновлено 24 сентября 2025, 20:12
124
0
Лидеры АПЛ по основным статистическим показателям после 5-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

Недавно завершились матчи 5-го тура Английской Премьер-лиги – хороший повод ознакомиться с лидерами по различным статистическим показателям.

Лидеры АПЛ по основным статистическим показателям после 5-го тура

  • Количество сейвов: Мартин Дубравка (Бернли), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) – по 19
  • Количество сухих матчей: Ник Поуп (Ньюкасл) – 4
  • Выносы мяча: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 46
  • Выигранные единоборства: Илиман Ндиайе (Эвертон) – 41
  • Перехваты: Мойсес Кайседо (Челси) – 15
  • Отборы: Мойсес Кайседо (Челси) – 21
  • Удары по воротам: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 21
  • Удары в створ ворот: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 10
  • Созданные моменты: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 15
  • Успешные попытки дриблинга: Мохаммед Кудус (Тоттенхэм) – 19

Лучшим голеадором английского чемпионата после 5-го тура стал Холанд, забивший 6 голов. Больше всего ассистов отдал нападающий «Эвертона» Джек Грилиш – 4.

На данный момент лидером турнирной таблицы АПЛ является «Ливерпуль» (15 очков), а на последнем месте оказался «Вулверхэмптон» (0 очков).

Поединки 6-го тура Премьер-лиги начнутся 27 сентября игрой «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед».

По теме:
ФОТО. «Без нее я был бы мертв»: легенда футбола ошарашил заявлением
Дорогой новичок Ливерпуля порвал кресты и больше не сыграет в 2025 году
Экс-капитан МЮ: «Он не сыграл бы за наш клуб, если бы…»
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Мартин Дубравка Гульельмо Викарио Ник Поуп Вирджил ван Дейк Илиман Ндиайе Эрлинг Холанд Бруну Фернандеш Мохаммед Кудус Мойсес Кайседо Джек Грилиш
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
Бокс | 24 сентября 2025, 04:01 0
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха

Келлерман считает, что Александру стоит сразиться с Мозесом Итаумой

Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Футбол | 24 сентября 2025, 16:18 17
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»

Педро Соареш раскрыл планы нового тренера Бенфики по отношению к украинцу

Ницца – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24.09.2025, 20:33
Ницца – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Ницца – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24.09.2025, 00:16
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Футбол | 24.09.2025, 07:36
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
22.09.2025, 22:01
Бокс
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем