Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
24 сентября 2025, 17:44 | Обновлено 24 сентября 2025, 17:50
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ницца – Рома

Матч пройдет 24 сентября в 22:00 по Киеву

колаж Sport.ua

В среду, 24 сентября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги Европы сезона 2025/26, в котором «Ницца» примет «Рому».

Матч пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

Ключевые моменты поединка в live-режиме будут доступны в Telegram Sport.ua

В заявку римского клуба попал украинский футболист Артем Довбик, который может впервые выйти в стартовом составе в этом сезоне.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть онлайн на MEGOGO.

Рома Рим Ницца Лига Европы Артем Довбик где смотреть
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
