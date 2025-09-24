Лига Европы24 сентября 2025, 17:44 | Обновлено 24 сентября 2025, 17:50
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ницца – Рома
Матч пройдет 24 сентября в 22:00 по Киеву
В среду, 24 сентября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги Европы сезона 2025/26, в котором «Ницца» примет «Рому».
Матч пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.
Ключевые моменты поединка в live-режиме будут доступны в Telegram Sport.ua
В заявку римского клуба попал украинский футболист Артем Довбик, который может впервые выйти в стартовом составе в этом сезоне.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть онлайн на MEGOGO.
