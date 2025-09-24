Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Израиль и Маккаби Тель-Авив не будут отстранены от международных соревнований
Израиль не будет отстранен от международных футбольных соревнований, сообщает издание Israel Hayom.
По информации источника, такое решение было принято после консультации с американской стороной. Представители США попросили УЕФА не нарушать статус кво.
При этом отмечается, что инициатор отстранения Израиля, Катар, до сих пор настаивает на дисквалификации, поэтому, хотя на этой неделе решение принято не было, угроза изоляции израильского футбола остается на высоком уровне.
Если Израиль действительно будет отстранен от международных футбольных соревнований, то это повлияет не только на национальную сборную Израиля, которая не сможет продолжить свой путь в квалификации к чемпионату мира, но и на футбольный клуб Маккаби Тель-Авив, который не сможет сыграть в основном этапе Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что существует вариант, при котором Маккаби в Лиге Европы может заменить киевское Динамо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский нападающий провел на поле 86 минут
Команда Риу Аве сумела спасти игру, забив мяч в компенсированное время
Я підтримую Ізраїль.
В прошлом году они там уже"блистали"
Сейчас играть стали еще хуже
Для них и Лига Конференций огромный подарок судьбы,будет тут то,что было в Лиге Европы в прошлом году
Да и нечего претендавать на то,чего не заслужили на футбольном поле
Неудивительно,что надеялись на определенный исход