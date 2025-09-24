Ингулец – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команды сыграют в 1/16 финала Кубка Украины
В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором сойдутся хмельницкое Подолье и Ингулец из Петрово.
В прошлом раунде хмельницкий клуб выбил Скалу 1911 года, представляющую Вторую лигу Украины. Подопечные Сергея Ковальца квалифицировались в 1/16 финала Кубка благодаря победе в серии пенальти.
Ингулец в 1/32 финала Кубка Украины минимально победил любительский Карбон из Черкасс (2:1) Подопечные Василия Кобина забили победный гол на старте второго тайма.
Матч Подолья – Ингулец состоится в среду, 24 сентября. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.
