Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Испания
25 сентября 2025, 00:05 |
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба

Федерико Вальверде считает, что это пойдет на пользу Андрею

25 сентября 2025, 00:05 |
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Звездный хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде провел беседу с украинским вратарем Андреем Луниным.

По информации El Nacional, уругвайский полузащитник посоветовал Лунину найти себе новый клуб для его же блага. Вальверде считает Лунина профессионалом своего дела, но в то же время понимает, что в ближайшем будущем ему не удастся завоевать место в основе из-за Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. В этом сезоне он еще не играл.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

По теме:
Неожиданный трансфер. Реал может подписать полузащитника английского гранда
Звезде Реала установили ультиматум. Гранды следят за ситуацией
Бавария имеет лучшую разницу голов в топ-5 европейских лигах 2025/26
Федерико Вальверде Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
