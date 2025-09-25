Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба

Звездный хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде провел беседу с украинским вратарем Андреем Луниным.

По информации El Nacional, уругвайский полузащитник посоветовал Лунину найти себе новый клуб для его же блага. Вальверде считает Лунина профессионалом своего дела, но в то же время понимает, что в ближайшем будущем ему не удастся завоевать место в основе из-за Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. В этом сезоне он еще не играл.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

