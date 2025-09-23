Хаби Алонсо назвал состав Реала на матч шестого тура Ла Лиги против Леванте
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался в резерве, игра начнется в 22:30
Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо назвал стартовый состав своих подопечных на матч шестого тура Ла Лиги 2025/26 против Леванте.
Алонсо оставил в резерве украинского голкипера Андрея Лунина. Ворота королевского клуба будет защищать Тибо Куртуа из Бельгии.
В атаке сливочных с первых минут выйдут Франко Мастантуоно, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.
Поединок Леванте – Реале состоится 23 сентября на стадионе Сьюдад де Валенсия. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
За пять туров Реал набрал 15 очков и уверенно возглавляет таблицу чемпионата Испании. У Леванте четыре пункта и 16-я позиция.
Стартовый состав Реала на матч против Леванте
