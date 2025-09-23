Хаби Алонсо назвал состав Реала на матч шестого тура Ла Лиги против Леванте

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо назвал стартовый состав своих подопечных на матч шестого тура Ла Лиги 2025/26 против Леванте.

Алонсо оставил в резерве украинского голкипера Андрея Лунина. Ворота королевского клуба будет защищать Тибо Куртуа из Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В атаке сливочных с первых минут выйдут Франко Мастантуоно, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Поединок Леванте – Реале состоится 23 сентября на стадионе Сьюдад де Валенсия. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

За пять туров Реал набрал 15 очков и уверенно возглавляет таблицу чемпионата Испании. У Леванте четыре пункта и 16-я позиция.

Стартовый состав Реала на матч против Леванте