Хаби Алонсо назвал состав Реала на матч шестого тура Ла Лиги против Леванте

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
23 сентября 2025, 21:22 | Обновлено 23 сентября 2025, 21:23
0

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался в резерве, игра начнется в 22:30

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо назвал стартовый состав своих подопечных на матч шестого тура Ла Лиги 2025/26 против Леванте.

Алонсо оставил в резерве украинского голкипера Андрея Лунина. Ворота королевского клуба будет защищать Тибо Куртуа из Бельгии.

В атаке сливочных с первых минут выйдут Франко Мастантуоно, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Поединок Леванте – Реале состоится 23 сентября на стадионе Сьюдад де Валенсия. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

За пять туров Реал набрал 15 очков и уверенно возглавляет таблицу чемпионата Испании. У Леванте четыре пункта и 16-я позиция.

Стартовый состав Реала на матч против Леванте

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
