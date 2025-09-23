Ямаль про Золотой мяч Дембеле: «У Господа свой план, а мне нужно работать»
Ламин поздравил француза
Вингер Барселоны Ламин Ямаль был одним из претендентов на Золотой мяч, однако награда досталась игроку ПСЖ Усману Дембеле.
Испанец же второй год кряду получил приз лучшему молодому футболисту.
«У Господа есть свой план, и он идеальный. Ты должен работать дальше, чтобы взобраться на вершину. Рад, что второй раз получил приз лучшему молодому игроку».
«И поздравляю Дембеле с наградой и отличным сезоном», – написал Ямаль в Instagram.
По итогам голосования за Золотой мяч Ламин стал вторым.
