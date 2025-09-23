Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
23 сентября 2025, 20:23 | Обновлено 23 сентября 2025, 20:34
Ямаль про Золотой мяч Дембеле: «У Господа свой план, а мне нужно работать»

Ламин поздравил француза

Ямаль про Золотой мяч Дембеле: «У Господа свой план, а мне нужно работать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вингер Барселоны Ламин Ямаль был одним из претендентов на Золотой мяч, однако награда досталась игроку ПСЖ Усману Дембеле.

Испанец же второй год кряду получил приз лучшему молодому футболисту.

«У Господа есть свой план, и он идеальный. Ты должен работать дальше, чтобы взобраться на вершину. Рад, что второй раз получил приз лучшему молодому игроку».

«И поздравляю Дембеле с наградой и отличным сезоном», – написал Ямаль в Instagram.

По итогам голосования за Золотой мяч Ламин стал вторым.

По теме:
ФОТО. Девушка Ламина Ямаля поддержала игрока после проигрыша Золотого мяча
Мадридский Реал имеет самую дорогую линию атаки среди всех клубов
ФОТО. Таинственная жена Усмана Дембеле поздравила его с Золотым мячом
Ламин Ямаль Усман Дембеле ПСЖ Барселона Золотой мяч
Иван Зинченко Источник: Instagram
