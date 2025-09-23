Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
23 сентября 2025, 18:05 |
Стало известно, когда Ламин Ямаль может восстановиться после травмы

Травмированный Ламин Ямаль приступил к тренировкам с мячом

Стало известно, когда Ламин Ямаль может восстановиться после травмы
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ламин Ямаль

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль, получивший травму в области паха в текущем месяце, приступил к тренировкам на поле с мячом. Об этом сообщает издание Sport.es.

На данный момент 18-летний форвард тренируется отдельно от остальной команды. Согласно данным издания, в восстановлении футболиста есть положительная динамика.

По предварительным данным, Ямаль не будет включен в заявку «Барселоны» на матч шестого тура Ла Лиги с «Овьедо». Встреча пройдет 25 сентября. Сине-гранатовые рассчитывают на участие Ламина в матче седьмого тура национального первенства с «Реалом Сосьедад» – 28 сентября.

Ранее многие журналисты и эксперты считали Ямаля главным фаворитом в борьбе за Золотой мяч-2025. Награда досталась французскому полузащитнику ПСЖ Усману Дембеле.

Источник: Sport.es
