Стало известно, когда Ламин Ямаль может восстановиться после травмы

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль, получивший травму в области паха в текущем месяце, приступил к тренировкам на поле с мячом. Об этом сообщает издание Sport.es.

На данный момент 18-летний форвард тренируется отдельно от остальной команды. Согласно данным издания, в восстановлении футболиста есть положительная динамика.

По предварительным данным, Ямаль не будет включен в заявку «Барселоны» на матч шестого тура Ла Лиги с «Овьедо». Встреча пройдет 25 сентября. Сине-гранатовые рассчитывают на участие Ламина в матче седьмого тура национального первенства с «Реалом Сосьедад» – 28 сентября.

Ранее многие журналисты и эксперты считали Ямаля главным фаворитом в борьбе за Золотой мяч-2025. Награда досталась французскому полузащитнику ПСЖ Усману Дембеле.