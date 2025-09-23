Стало известно, когда Ламин Ямаль может восстановиться после травмы
Травмированный Ламин Ямаль приступил к тренировкам с мячом
Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль, получивший травму в области паха в текущем месяце, приступил к тренировкам на поле с мячом. Об этом сообщает издание Sport.es.
На данный момент 18-летний форвард тренируется отдельно от остальной команды. Согласно данным издания, в восстановлении футболиста есть положительная динамика.
По предварительным данным, Ямаль не будет включен в заявку «Барселоны» на матч шестого тура Ла Лиги с «Овьедо». Встреча пройдет 25 сентября. Сине-гранатовые рассчитывают на участие Ламина в матче седьмого тура национального первенства с «Реалом Сосьедад» – 28 сентября.
Ранее многие журналисты и эксперты считали Ямаля главным фаворитом в борьбе за Золотой мяч-2025. Награда досталась французскому полузащитнику ПСЖ Усману Дембеле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник сконцентрирован над тем, чтобы вывести Украину на ЧМ-2026
Из еврокубков могут дисквалифицировать «Маккаби», их могут заменить киевляне