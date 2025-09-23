Филипп Будковский отпраздновал очередной юбилей. В 5-м туре 33-летний форвард луганчан забил свой 60-й мяч в рядах отечественных команд, а в 6-м провел 250-й матч в украинской карьере. 206 встреч Филипп отыграл в УПЛ, 22 – в Кубке Украины, 16 – в еврокубках и 6 – за национальную сборную. На клубном уровне он 138 раз выходил на поле за «Зарю», 52 - за «Десну», по 22 – за «Ильичевец» и «Полесье», 10 – за «Севастополь».

В гвардейский «Клуб 250» Будковский вошел через 14 лет 186 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 20 марта 2011 года в гостевом поединке «Ильичевца» с «Арсеналом» в УПЛ (1:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в украинской карьере Филиппа Будковского

Сезон Клуб ЧУ КУ ЕК СУ Всего 2010/11 Ильичевец 7 - - - 7 2011/12 Ильичевец 15 - - - 15 2013/14 Севастополь 9 1 - - 10 Заря 6 - - - 6 2014/15 Заря 25 3 5 6 39 2015/16 Заря 23 7 4 - 34 2018/19 Заря 13 2 - - 15 2019/20 Заря 11 1 4 - 16 Десна 13 1 - - 14 2020/21 Десна 16 2 1 - 19 2021/22 Десна 18 1 - - 19 2023/24 Полесье 18 2 - - 20 2024/25 Полесье - - 2 - 2 Заря 26 1 - - 27 2025/26 Заря 6 1 - - 7 Итого 206 22 16 6 250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.