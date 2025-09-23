Будковский отпраздновал очередной юбилей
33-летний форвард луганчан провел 250-й матч в украинской карьере
Филипп Будковский отпраздновал очередной юбилей. В 5-м туре 33-летний форвард луганчан забил свой 60-й мяч в рядах отечественных команд, а в 6-м провел 250-й матч в украинской карьере. 206 встреч Филипп отыграл в УПЛ, 22 – в Кубке Украины, 16 – в еврокубках и 6 – за национальную сборную. На клубном уровне он 138 раз выходил на поле за «Зарю», 52 - за «Десну», по 22 – за «Ильичевец» и «Полесье», 10 – за «Севастополь».
В гвардейский «Клуб 250» Будковский вошел через 14 лет 186 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 20 марта 2011 года в гостевом поединке «Ильичевца» с «Арсеналом» в УПЛ (1:3).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
250 матчей в украинской карьере Филиппа Будковского
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2010/11
|
Ильичевец
|
7
|
-
|
-
|
-
|
7
|
2011/12
|
Ильичевец
|
15
|
-
|
-
|
-
|
15
|
2013/14
|
Севастополь
|
9
|
1
|
-
|
-
|
10
|
|
Заря
|
6
|
-
|
-
|
-
|
6
|
2014/15
|
Заря
|
25
|
3
|
5
|
6
|
39
|
2015/16
|
Заря
|
23
|
7
|
4
|
-
|
34
|
2018/19
|
Заря
|
13
|
2
|
-
|
-
|
15
|
2019/20
|
Заря
|
11
|
1
|
4
|
-
|
16
|
|
Десна
|
13
|
1
|
-
|
-
|
14
|
2020/21
|
Десна
|
16
|
2
|
1
|
-
|
19
|
2021/22
|
Десна
|
18
|
1
|
-
|
-
|
19
|
2023/24
|
Полесье
|
18
|
2
|
-
|
-
|
20
|
2024/25
|
Полесье
|
-
|
-
|
2
|
-
|
2
|
|
Заря
|
26
|
1
|
-
|
-
|
27
|
2025/26
|
Заря
|
6
|
1
|
-
|
-
|
7
|
Итого
|
|
206
|
22
|
16
|
6
|
250
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
