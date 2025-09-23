Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Будковский отпраздновал очередной юбилей
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 14:17 | Обновлено 23 сентября 2025, 14:25
Будковский отпраздновал очередной юбилей

33-летний форвард луганчан провел 250-й матч в украинской карьере

23 сентября 2025, 14:17 | Обновлено 23 сентября 2025, 14:25
Будковский отпраздновал очередной юбилей
ФК Заря. Филипп Будковский

Филипп Будковский отпраздновал очередной юбилей. В 5-м туре 33-летний форвард луганчан забил свой 60-й мяч в рядах отечественных команд, а в 6-м провел 250-й матч в украинской карьере. 206 встреч Филипп отыграл в УПЛ, 22 – в Кубке Украины, 16 – в еврокубках и 6 – за национальную сборную. На клубном уровне он 138 раз выходил на поле за «Зарю», 52 - за «Десну», по 22 – за «Ильичевец» и «Полесье», 10 – за «Севастополь».

В гвардейский «Клуб 250» Будковский вошел через 14 лет 186 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 20 марта 2011 года в гостевом поединке «Ильичевца» с «Арсеналом» в УПЛ (1:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в украинской карьере Филиппа Будковского

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

ЕК

СУ

Всего

2010/11

Ильичевец

7

-

-

-

7

2011/12

Ильичевец

15

-

-

-

15

2013/14

Севастополь

9

1

-

-

10

Заря

6

-

-

-

6

2014/15

Заря

25

3

5

6

39

2015/16

Заря

23

7

4

-

34

2018/19

Заря

13

2

-

-

15

2019/20

Заря

11

1

4

-

16

Десна

13

1

-

-

14

2020/21

Десна

16

2

1

-

19

2021/22

Десна

18

1

-

-

19

2023/24

Полесье

18

2

-

-

20

2024/25

Полесье

-

-

2

-

2

Заря

26

1

-

-

27

2025/26

Заря

6

1

-

-

7

Итого

206

22

16

6

250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

цифры и факты Филипп Будковский Украинская Премьер-лига Заря Луганск
