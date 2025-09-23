Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
23 сентября 2025, 14:32 | Обновлено 23 сентября 2025, 14:34
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Во вторник, 23 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Вулверхэмптон – Эвертон

Ggbet 3.17 – 3.34 – 2.33

21:45 Линкольн – Челси

Ggbet 13.00 – 6.60 – 1.23

22:00 Ливерпуль – Саутгемптон

Ggbet 1.19 – 7.50 – 13.50

22:15 Бенфика – Риу Аве

Ggbet 1.21 – 6.93 – 13.60

22:30 Леванте – Реал Мадрид

Ggbet 8.70 – 5.94 – 1.37

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 сентября
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
