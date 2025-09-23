СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября

Во вторник, 23 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Вулверхэмптон – Эвертон

3.17 – 3.34 – 2.33

21:45 Линкольн – Челси

13.00 – 6.60 – 1.23

22:00 Ливерпуль – Саутгемптон

1.19 – 7.50 – 13.50

22:15 Бенфика – Риу Аве

1.21 – 6.93 – 13.60

22:30 Леванте – Реал Мадрид

8.70 – 5.94 – 1.37

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.