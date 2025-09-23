Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист опубликовал официальное заявление после скандала с ФК Чернигов
Украина. Первая лига
23 сентября 2025, 14:27 |
Металлист опубликовал официальное заявление после скандала с ФК Чернигов

Харьковский клуб отказался играть 21 сентября из-за тревоги в Черниговской области

Металлист опубликовал официальное заявление после скандала с ФК Чернигов
ФК Металлист Харьков

Харьковский «Металлист» опубликовал официальное заявление из-за скандального матча Первой лиги против «Чернигова», который должен был состояться 21 сентября.

Начало поединка было запланировано на 12:30, однако старт отложили из-за воздушной тревоги. Позже пресс-служба ФК «Чернигов» сообщила, что матч не состоится из-за отказа «Металлиста» выходить на поле.

«Матч 7-го тура Первой лиги между футбольным клубом «Чернигов» и харьковским «Металлистом», который должен был начаться 21 сентября в 12:30, перенесен. Календарный матч не начался в запланированное время из-за воздушной тревоги в Чернигове. Публикуем решение Администрации ПФЛ:

«Делегат матча совместно с арбитром (после консультации с представителями команд и представителем соответствующей областной/городской военной администрации) приняли решение о невозможности проведения матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2025/26 из-за продолжавшейся воздушной тревоги в Черниговской области.

Руководствуясь п. 9-11 статьи 7 и п. 4 статьи 29 Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди клубов ПФЛ сезона 2025/26, учитывая отсутствие согласия ФК «Металлист» Харьков, решили перенести матч между командами «Чернигов» – «Металлист», который должен был состояться 21 сентября 2025 года, на более поздний срок.

Если до 25 сентября 2025 года клубы не согласуют новую дату проведения встречи, тогда дата будет определена Администрацией ПФЛ», – говорится в решении. О новой дате и времени начала поединка между ФК «Чернигов» и харьковским «Металлистом» будет сообщено дополнительно», – сообщила пресс-служба харьковского клуба.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист Харьков Чернигов ПФЛ Украины даты и время матчей
Николай Титюк Источник: ФК Металлист
Burevestnik
як повідомлялось раніше, тривога тривала 1 годну 11 хвилин.
Мать металісти не один раз обіс....ся, закінчились чисті труси.
Чи може була ще якась причина.
