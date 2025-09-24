Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Боксер обнародовал забавное видео
Организаторы France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2025 года.
Футбольные звезды вечером 22 сентября встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле.
Золотой мяч получил Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), который выиграл вместе с парижанами требл в прошлом сезоне.
На церемонию Золотого мяча отреагировал известный украинский боксер Александр Усик, который обнародовал забавное видео в Тик Токе.
ВИДЕО. Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
@oleksandr.usyk
We all know who will win Ballon d’Or 2025 😏#usyk #oleksandrusyk #ballondor #raphinha#yamal♬ оригинальный звук - Oleksandr Usyk
