Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025. France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.

После этого успеха футболист поделился своими эмоциями, а также поблагодарил аргентинца Лионеля Месси, с которым играл вместе, и «Барселону». С августа 2017 по август 2023 года француз играл в чемпионате Испании за каталонский клуб.

«Эта победа стала возможной благодаря моей команде, ПСЖ. Я хочу поблагодарить всех своих одноклубников. Я хочу сказать спасибо клубу моей мечты – «Барселоне», и лично Лионелю Месси, с которым я провел немало времени. Я много научился у него.

Иметь возможность играть с Лионелем Месси.... Это невероятно. Хочу поблагодарить Дидье Дешама, тренера сборной. Надеюсь, что мы сможем вместе с ним выиграть чемпионат мира. И огромная благодарность моей маме. Ты всегда была рядом со мной, мама...» – сказал Дембеле.