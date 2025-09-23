Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Другие новости
23 сентября 2025, 09:41 |
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча

Вингер ПСЖ поблагодарил испанскую команду и вингера сборной Аргентины

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025. France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.

После этого успеха футболист поделился своими эмоциями, а также поблагодарил аргентинца Лионеля Месси, с которым играл вместе, и «Барселону». С августа 2017 по август 2023 года француз играл в чемпионате Испании за каталонский клуб.

«Эта победа стала возможной благодаря моей команде, ПСЖ. Я хочу поблагодарить всех своих одноклубников. Я хочу сказать спасибо клубу моей мечты – «Барселоне», и лично Лионелю Месси, с которым я провел немало времени. Я много научился у него.

Иметь возможность играть с Лионелем Месси.... Это невероятно. Хочу поблагодарить Дидье Дешама, тренера сборной. Надеюсь, что мы сможем вместе с ним выиграть чемпионат мира. И огромная благодарность моей маме. Ты всегда была рядом со мной, мама...» – сказал Дембеле.

Золотой мяч ПСЖ Барселона Усман Дембеле Лионель Месси Дидье Дешам
Николай Титюк Источник: MEGOGO
