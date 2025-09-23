«Мой сын – лучший». Отец Ямаля резко высказался о Золотом мяче 2025

Отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, Амунир Насруи, резко высказался о победе французского футболиста Усмана Дембеле в борьбе за престижную индивидуальную награду Золотой мяч 2025 года.

Амунир раскритиковал организаторов за неправильный выбор обладателя трофея, указав на своего сына.

«В следующем году Золотой мяч будет нашим.

Это награждение в этом году? Считаю, что это самое большое… не хочу говорить «ограбление», но моральный ущерб человеку.

Я считаю, что Ламин Ямаль – лучший игрок мира с огромным отрывом, с колоссальной разницей. Не потому, что он мой сын, а потому, что он действительно лучший футболист мира. Думаю, у него нет соперников.

Ламин – это Ламин Ямаль, и мы должны признать, что здесь произошло что-то очень странное», – сказал Амунир.