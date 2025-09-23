Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 сентября 2025, 08:26 | Обновлено 23 сентября 2025, 10:12
«Мой сын – лучший». Отец Ямаля резко высказался о Золотом мяче 2025

Амунир Насруи недоволен победой Усмана Дембеле

23 сентября 2025, 08:26 | Обновлено 23 сентября 2025, 10:12
«Мой сын – лучший». Отец Ямаля резко высказался о Золотом мяче 2025
Амунир Насруи

Отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, Амунир Насруи, резко высказался о победе французского футболиста Усмана Дембеле в борьбе за престижную индивидуальную награду Золотой мяч 2025 года.

Амунир раскритиковал организаторов за неправильный выбор обладателя трофея, указав на своего сына.

«В следующем году Золотой мяч будет нашим.

Это награждение в этом году? Считаю, что это самое большое… не хочу говорить «ограбление», но моральный ущерб человеку.

Я считаю, что Ламин Ямаль – лучший игрок мира с огромным отрывом, с колоссальной разницей. Не потому, что он мой сын, а потому, что он действительно лучший футболист мира. Думаю, у него нет соперников.

Ламин – это Ламин Ямаль, и мы должны признать, что здесь произошло что-то очень странное», – сказал Амунир.

Андрей Витренко Источник: Marca
Limb.Yuri
Для кожного батька його син - найкращий.
+2
SHN
Рафинья,если смотреть на игроков Барсы.
Чем Ямаль лучше Рафиньи был по сезону? А если по трофеям то и близко не Дембеле.
0
Микола Унгурян
ще один обіжений, напевно пора Ямалю в Реал)))
в принципі Ламін отримав свою нагороду, щодо головного призу - якби Барса виграла Кубок чемпіонів то напевно б отримав, а так, то трішки недотягнув. Але, зважаючи на вік, то ще отримає тих м'ячів колекцію, якщо не піде шляхом Неймара (про що вже є певні натяки)
0
chak98
Ямаль гарний футболіст.Зараз кращий Дембеле. В 2024  як кричав Жуніор Вінісіус шо він через рік забере Золотий  М'яч, і де він зараз?
0
mini.f
Обокрали Ямала, 100 процентово... Я смотрю, последние годы в процедуре награждения этим призом много странного и явно все это имеет политическую окраску. Или большие взятки ( давайте не забывать, кому принадлежит ПСЖ, а кто платит, тот и заказывает музыку)..... Хорошо, хоть не избрали победителем этого больного  на голову Винисиуса
-2
