  Луис ЭНРИКЕ: «Я не доволен результатом, но я доволен амбициями»
Франция
23 сентября 2025, 04:59 | Обновлено 23 сентября 2025, 05:00
123
0

Луис ЭНРИКЕ: «Я не доволен результатом, но я доволен амбициями»

Испанский тренер прокомментировал матч с «Марселем»

23 сентября 2025, 04:59 | Обновлено 23 сентября 2025, 05:00
123
0
Луис ЭНРИКЕ: «Я не доволен результатом, но я доволен амбициями»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал матч пятого тура чемпионата Франции, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили «Марселю»:

– Что вы запомнили из этого матча?

– Обычно, когда речь заходит о игре с «Марселем», речь идет об атмосфере и напряжении для обеих команд. Мы хорошо начали матч, но пропустили гол, не хватало глубоких проходов и не было преемственности из-за простых ошибок. Второй тайм был намного лучше, мы контролировали игру, создавали моменты для ничьей, но не забили.

Мы не увидели привычный ПСЖ, который прессингует высоко...

– Я не согласен, мы прессинговали потрясающе, их вратарь был вынужден постоянно играть длинными пасами. Но можно критиковать тот факт, что мы допустили простые ошибки. Я не доволен результатом, но я доволен амбициями этой команды. Нормально проигрывать несколько матчей во время соревнований, мы не ищем оправданий.

–​​​​​​​ В конце матча было много напряжения и столкновений, как вы это пережили?

– Учитывая мой опыт в финале Клубного чемпионата мира (прим. – когда Энрике ударил по лицу нападающего «Челси» Жоао Педро), я предпочел остаться за пределами поля и не знаю, что там произошло.

Это не обычный матч в Марселе. Это также особое поражение для вас?

Мы знаем, что значит проиграть такой матч, мы старались сыграть как можно лучше. Марсель хорошо играл, с интенсивностью и своими качествами, и это было сложно для обеих команд. Это жаль для нас, но нужно готовиться к следующим матчам.

Считаете ли вы, что Марсель теперь является серьезным претендентом на титул?

– Посмотрим, я не гадалка. Наша цель – снова стать чемпионами, будущее покажет.

Ранее стала известна оценка Забарного за матч с «Марселем».

ПСЖ ПСЖ - Марсель Марсель Луис Энрике Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: L'Equipe
