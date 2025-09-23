Известна оценка Забарного за матч с Марселем

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч пятого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «ПСЖ».

Встречу принимал стадион «Велодром» в Марселе. Стартовй свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями н отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 7.1 и 6.5 баллов соответственно.

Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал аргентинский голкипер хозяев Херонимо Рулли. На его счету 5 сейвов и оценка 8.3 баллов. WhoScred выделил марокканского защитника «Марселя» Найефа Агерда, который забил победный гол своей команды и получил оценку 7.8.