Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
23 сентября 2025, 02:08 | Обновлено 23 сентября 2025, 02:09
Известна оценка Забарного за матч с Марселем

Украинский защитник провел на поле весь матч

Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч пятого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «ПСЖ».

Встречу принимал стадион «Велодром» в Марселе. Стартовй свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями н отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 7.1 и 6.5 баллов соответственно.

Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал аргентинский голкипер хозяев Херонимо Рулли. На его счету 5 сейвов и оценка 8.3 баллов. WhoScred выделил марокканского защитника «Марселя» Найефа Агерда, который забил победный гол своей команды и получил оценку 7.8.

Илья Забарный Марсель - ПСЖ ПСЖ Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) оценки WhoScored SofaScore Херонимо Рульи Найеф Агерд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
