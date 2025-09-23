Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле дал несколько комментариев после выигрыша «Золотого мяча» 2025:

«То, что я только что пережил, просто невероятно, у меня нет слов, чтобы описать, что произошло с ПСЖ»

«Я чувствую небольшой стресс, ведь нелегко выиграть этот трофей, а получить его из рук Роналдиньо, легенды футбола, – это просто невероятно.

Я хочу поблагодарить «ПСЖ» который принял меня в 2023 году. Это невероятная семья. Президент Нассер Аль-Хелаифи для меня как отец. Я также хочу поблагодарить весь персонал и тренера, которые были исключительно добры ко мне — он тоже как отец — а также всех моих товарищей по команде.

Мы практически все выиграли вместе. Вы поддерживали меня и в хорошие, и в трудные моменты. Этот индивидуальный трофей – коллективная победа всей команды».

Ранее Мбаппе отреагировал на то, что Дембеле выиграл «Золотой мяч» 2025.