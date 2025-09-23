Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Катастрофический старт. Рух проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Украины
Украина. Вторая лига
Катастрофический старт. Рух проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Украины

Команда занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ

ФК Рух

«Рух» стартовал в чемпионате Украины с победы, а затем потерпел пять поражений подряд.

21 сентября состоялась игра 6-го тура УПЛ между командами «ЛНЗ» и «Рух». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Проспер Оба.

Проигрышная серия Руха в УПЛ

  • 1:5 – Динамо
  • 1:2 – Оболонь
  • 0:2 – Металлист 1925
  • 0:1 – Эпицентр
  • 0:1 – ЛНЗ

Единственная победа в нынешнем розыгрыше УПЛ была против «Полтавы» (2:1) в первом туре соревнования.

Сейчас «желто-черные» (3 очка) находятся на последнем, 16-м, месте в турнирной таблице чемпионата Украины, тогда как «ЛНЗ» занимает 6-ю позицию.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Весняна Сова
Шахтар прерве цю серію)
Ото буде ржака)
Ответить
+1
