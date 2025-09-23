Катастрофический старт. Рух проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Украины

«Рух» стартовал в чемпионате Украины с победы, а затем потерпел пять поражений подряд.

21 сентября состоялась игра 6-го тура УПЛ между командами «ЛНЗ» и «Рух». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Проспер Оба.

Проигрышная серия Руха в УПЛ

1:5 – Динамо

1:2 – Оболонь

0:2 – Металлист 1925

0:1 – Эпицентр

0:1 – ЛНЗ

Единственная победа в нынешнем розыгрыше УПЛ была против «Полтавы» (2:1) в первом туре соревнования.

Сейчас «желто-черные» (3 очка) находятся на последнем, 16-м, месте в турнирной таблице чемпионата Украины, тогда как «ЛНЗ» занимает 6-ю позицию.