ФОТО. Самая стильная пара церемонии Золотой мяч-2025. Они впечатлили всех
Серу Гирасси и его партнерша впечатлили всех
Нападающий «Боруссии» Дортмунд Серу Гирасси впечатлил всех своим стильным появлением на церемонии «Золотой мяч-2025».
29-летний бомбардир прибыл в сопровождении жены Ассах Хаят и их пара очаровала всех.
Вот что писали футбольные болельщики под их совместным фото в X:
«Выглядят как пара, созданная для красной дорожки», «Прекрасная пара», «Они хорошо смотрятся вместе», и так далее.
🇬🇳❤️ Serhou Guirassy and his wife at the #BallondOr ceremony. 🥰 pic.twitter.com/2gNLiNyuYB— EuroFoot (@eurofootcom) September 22, 2025
