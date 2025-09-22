Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 сентября 2025, 23:11
ФОТО. Самая стильная пара церемонии Золотой мяч-2025. Они впечатлили всех

Серу Гирасси и его партнерша впечатлили всех

X.Серу Гирасси

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Серу Гирасси впечатлил всех своим стильным появлением на церемонии «Золотой мяч-2025».

29-летний бомбардир прибыл в сопровождении жены Ассах Хаят и их пара очаровала всех.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Вот что писали футбольные болельщики под их совместным фото в X:

«Выглядят как пара, созданная для красной дорожки», «Прекрасная пара», «Они хорошо смотрятся вместе», и так далее.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Комментарии
