Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 сентября 2025, 22:02 | Обновлено 22 сентября 2025, 22:05
ВИДЕО. Кто выиграет награду? Золотое мячи принесли в театр Шатле

22 сентября в Париже проходит церемония вручения ЗМ-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения Золотого мяча 2025.

Легендарный бразильский экс-футболист Роналдиньо прибыл на церемонию.

Саму награду уже принесли на церемонию. Потихоньку в Шатле стягиваются все звезды. В частности, топ-3 претендента на награду – Усман Дембеле, Рафинья и Ламин Ямаль – уже в театре.

Помимо мужского ЗМ, также будет вручен и женский Золотой мяч.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
