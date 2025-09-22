22 сентября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения Золотого мяча 2025.

Легендарный бразильский экс-футболист Роналдиньо прибыл на церемонию.

Саму награду уже принесли на церемонию. Потихоньку в Шатле стягиваются все звезды. В частности, топ-3 претендента на награду – Усман Дембеле, Рафинья и Ламин Ямаль – уже в театре.

Помимо мужского ЗМ, также будет вручен и женский Золотой мяч.

ВИДЕО. Кто выиграет награду? Золотое мячи принесли в театр Шатле