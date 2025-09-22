ВИДЕО. Ямаль и Рафинья прибыли на церемонию вручения Золотого мяча 2025
В делегации Барселоны также присутствуют Ханси Флик, Пау Кубарси и Айтана Бонмати
22 сентября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения Золотого мяча 2025.
На церемонию уже прибыла делегация каталонской Барселоны во главе с Ламином Ямалем и Рафиньей.
Вместе с ними приехали и президент клуба Жоан Лапорта, наставник сине-гранатовых Ханси Флик, защитник Пау Кубарси, а также обладательница женского Золотого мяча 2024 Айтана Бонмати.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии!
Hola @FCBarcelona & @FCBfemeni! #ballondor pic.twitter.com/3s5iTLBx5A— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
