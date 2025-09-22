22 сентября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения Золотого мяча 2025.

На церемонию уже прибыла делегация каталонской Барселоны во главе с Ламином Ямалем и Рафиньей.

Вместе с ними приехали и президент клуба Жоан Лапорта, наставник сине-гранатовых Ханси Флик, защитник Пау Кубарси, а также обладательница женского Золотого мяча 2024 Айтана Бонмати.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии!

ВИДЕО. Ямаль и Рафинья прибыли на церемонию вручения Золотого мяча 2025