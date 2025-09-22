Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 21:37 | Обновлено 22 сентября 2025, 21:40
Турнирная таблица УПЛ. Три команды – на вершине: Динамо, Шахтер и Колос

22 сентября завершился 6-й тур Украинской Премьер-лиги

Турнирная таблица УПЛ. Три команды – на вершине: Динамо, Шахтер и Колос
ФК Динамо

С 20 по 22 сентября состоялся 6-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В субботу было сыграно два матча, по три игры прошли в воскресенье и понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На вершине таблицы – троевластие: Динамо, Шахтер и Колос имеют по 14 очков из 18.

Киевское Динамо не сумело обыграть Александрию (2:2).

Донецкий Шахтер одержал победу над луганской Зарей (1:0).

На дне турнирной таблицы находятся Эпицентр и Рух (по 3 очка).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

6-й тур. 20–22 сентября

  • 20.09. 15:30. Колос – Верес – 0:0
  • 20.09. 18:00. Полесье – Кудровка – 2:0
  • 21.09. 13:00. Полтава – Металлист 1925 – 0:2
  • 21.09. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Рух – 1:0
  • 21.09. 18:00. Эпицентр – Кривбасс – 4:5
  • 22.09. 13:00. Оболонь – Карпаты – 0:2
  • 22.09. 15:30. Динамо – Александрия – 2:2
  • 22.09. 18:00. Шахтер – Заря – 1:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 6 4 2 0 18 - 7 27.09.25 18:00 Карпаты Львов - Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев 14
2 Шахтер Донецк 6 4 2 0 10 - 4 28.09.25 18:00 Рух Львов - Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк 14
3 Колос Ковалевка 6 4 2 0 8 - 3 28.09.25 15:30 Металлист 1925 - Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 14
4 Кривбасс 6 4 0 2 13 - 10 28.09.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925 12
5 Металлист 1925 6 3 2 1 9 - 4 28.09.25 15:30 Металлист 1925 - Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925 11
6 ЛНЗ Черкассы 6 3 1 2 5 - 6 28.09.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр 10
7 Полесье 6 3 0 3 6 - 7 29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 9
8 Оболонь 6 2 2 2 6 - 7 27.09.25 15:30 Заря - Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия 8
9 Верес 6 2 1 3 4 - 4 29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес 7
10 Заря 6 2 1 3 9 - 9 27.09.25 15:30 Заря - Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка 7
11 Карпаты Львов 6 1 4 1 9 - 9 27.09.25 18:00 Карпаты Львов - Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк 7
12 Кудровка 6 2 1 3 9 - 10 26.09.25 18:00 Кудровка - Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка 7
13 Александрия 6 1 1 4 8 - 13 27.09.25 13:00 Александрия - Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия 4
14 Полтава 6 1 1 4 5 - 12 27.09.25 13:00 Александрия - Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес 4
15 Эпицентр 6 1 0 5 6 - 12 26.09.25 18:00 Кудровка - Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр 3
16 Рух Львов 6 1 0 5 4 - 12 28.09.25 18:00 Рух Львов - Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев 3
Полная таблица

📊 Инфографика

Прикарпатье – Нива Т – 1:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Выбыл на длительный срок. Легионер Металлиста 1925 получил травму
