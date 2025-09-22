Турнирная таблица УПЛ. Три команды – на вершине: Динамо, Шахтер и Колос
22 сентября завершился 6-й тур Украинской Премьер-лиги
С 20 по 22 сентября состоялся 6-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.
В субботу было сыграно два матча, по три игры прошли в воскресенье и понедельник.
На вершине таблицы – троевластие: Динамо, Шахтер и Колос имеют по 14 очков из 18.
Киевское Динамо не сумело обыграть Александрию (2:2).
Донецкий Шахтер одержал победу над луганской Зарей (1:0).
На дне турнирной таблицы находятся Эпицентр и Рух (по 3 очка).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
6-й тур. 20–22 сентября
- 20.09. 15:30. Колос – Верес – 0:0
- 20.09. 18:00. Полесье – Кудровка – 2:0
- 21.09. 13:00. Полтава – Металлист 1925 – 0:2
- 21.09. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Рух – 1:0
- 21.09. 18:00. Эпицентр – Кривбасс – 4:5
- 22.09. 13:00. Оболонь – Карпаты – 0:2
- 22.09. 15:30. Динамо – Александрия – 2:2
- 22.09. 18:00. Шахтер – Заря – 1:0
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|6
|4
|2
|0
|18 - 7
|27.09.25 18:00 Карпаты Львов - Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев
|14
|2
|Шахтер Донецк
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|28.09.25 18:00 Рух Львов - Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк
|14
|3
|Колос Ковалевка
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|28.09.25 15:30 Металлист 1925 - Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка
|14
|4
|Кривбасс
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|28.09.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925
|12
|5
|Металлист 1925
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|28.09.25 15:30 Металлист 1925 - Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925
|11
|6
|ЛНЗ Черкассы
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|28.09.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр
|10
|7
|Полесье
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка
|9
|8
|Оболонь
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|27.09.25 15:30 Заря - Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия
|8
|9
|Верес
|6
|2
|1
|3
|4 - 4
|29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес
|7
|10
|Заря
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|27.09.25 15:30 Заря - Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка
|7
|11
|Карпаты Львов
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|27.09.25 18:00 Карпаты Львов - Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк
|7
|12
|Кудровка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|26.09.25 18:00 Кудровка - Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка
|7
|13
|Александрия
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|27.09.25 13:00 Александрия - Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия
|4
|14
|Полтава
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|27.09.25 13:00 Александрия - Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес
|4
|15
|Эпицентр
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|26.09.25 18:00 Кудровка - Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр
|3
|16
|Рух Львов
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|28.09.25 18:00 Рух Львов - Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев
|3
📊 Инфографика
