Турнирная таблица УПЛ. Три команды – на вершине: Динамо, Шахтер и Колос

С 20 по 22 сентября состоялся 6-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В субботу было сыграно два матча, по три игры прошли в воскресенье и понедельник.

На вершине таблицы – троевластие: Динамо, Шахтер и Колос имеют по 14 очков из 18.

Киевское Динамо не сумело обыграть Александрию (2:2).

Донецкий Шахтер одержал победу над луганской Зарей (1:0).

На дне турнирной таблицы находятся Эпицентр и Рух (по 3 очка).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

6-й тур. 20–22 сентября

20.09. 15:30. Колос – Верес – 0:0

20.09. 18:00. Полесье – Кудровка – 2:0

– Кудровка – 2:0 21.09. 13:00. Полтава – Металлист 1925 – 0:2

– 0:2 21.09. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Рух – 1:0

– Рух – 1:0 21.09. 18:00. Эпицентр – Кривбасс – 4:5

– 4:5 22.09. 13:00. Оболонь – Карпаты – 0:2

– 0:2 22.09. 15:30. Динамо – Александрия – 2:2

22.09. 18:00. Шахтер – Заря – 1:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 6 4 2 0 18 - 7 27.09.25 18:00 Карпаты Львов - Динамо Киев 22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев 08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев 14 2 Шахтер Донецк 6 4 2 0 10 - 4 28.09.25 18:00 Рух Львов - Шахтер Донецк 22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк 10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк 14 3 Колос Ковалевка 6 4 2 0 8 - 3 28.09.25 15:30 Металлист 1925 - Колос Ковалевка 20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов 10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 14 4 Кривбасс 6 4 0 2 13 - 10 28.09.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс 09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925 12 5 Металлист 1925 6 3 2 1 9 - 4 28.09.25 15:30 Металлист 1925 - Колос Ковалевка 21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925 13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925 09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925 11 6 ЛНЗ Черкассы 6 3 1 2 5 - 6 28.09.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов 12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы 31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес 17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы 09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр 10 7 Полесье 6 3 0 3 6 - 7 29.09.25 18:00 Верес - Полесье 20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы 10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 9 8 Оболонь 6 2 2 2 6 - 7 27.09.25 15:30 Заря - Оболонь 22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь 10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия 8 9 Верес 6 2 1 3 4 - 4 29.09.25 18:00 Верес - Полесье 20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес 17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк 08.08.25 Полтава 1:0 Верес 7 10 Заря 6 2 1 3 9 - 9 27.09.25 15:30 Заря - Оболонь 22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 29.08.25 Полтава 1:4 Заря 18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс 11.08.25 Заря 2:1 Кудровка 7 11 Карпаты Львов 6 1 4 1 9 - 9 27.09.25 18:00 Карпаты Львов - Динамо Киев 22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов 10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк 7 12 Кудровка 6 2 1 3 9 - 10 26.09.25 18:00 Кудровка - Эпицентр 20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава 11.08.25 Заря 2:1 Кудровка 7 13 Александрия 6 1 1 4 8 - 13 27.09.25 13:00 Александрия - Полтава 22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы 31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925 10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия 4 14 Полтава 6 1 1 4 5 - 12 27.09.25 13:00 Александрия - Полтава 21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925 14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 29.08.25 Полтава 1:4 Заря 17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава 08.08.25 Полтава 1:0 Верес 4 15 Эпицентр 6 1 0 5 6 - 12 26.09.25 18:00 Кудровка - Эпицентр 21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев 09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр 3 16 Рух Львов 6 1 0 5 4 - 12 28.09.25 18:00 Рух Львов - Шахтер Донецк 21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов 13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь 08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев 3 Полная таблица

📊 Инфографика