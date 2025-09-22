Интересное сравнение. Только 4 клуба забили в Бундеслиге больше, чем Кейн

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
22 сентября 2025, 19:40 | Обновлено 22 сентября 2025, 19:41
170
0

Гарри феерирует в нынешнем сезоне за «Баварию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн в текущем розыгрыше Бундеслиги отличился 8 забитыми мячами в 4 поединках.

20 сентября состоялась игра 4-го тура чемпионата Германии между командами «Хоффенхайм» и «Бавария». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0. Кейн стал автором хет-трика.

Среди всех игроков соревнования Кейн является лучшим голеадором и опережает ближайшего преследователя (Джана Узуна) вдвое: 8 против 4.

Если же сравнить показатели Гарри с целыми командами, то больше забитых мячей в чемпионате имеют только: «Кёльн» (9), «Боруссия» Дортмунд (9), «Айнтрахт» (11) и сама «Бавария», за которую англичанин оформил почти половину всех голов команды (8 из 18).

Сейчас «красные» (12 очков) лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, тогда как «Хоффенхайм» (6 очков) занимает 9-ю позицию.

Бундеслига Хоффенхайм Бавария статистика Гарри Кейн Джан Узун Кельн Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт
Комментарии 0
