ФОТО. Последние снимки Судаковой устроили настоящий фурор в соцсетях
Елизавета Судакова снова очаровала поклонников
Елизавета Судакова, жена полузащитника «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова, снова приковывает внимание подписчиков.
Пока фанаты обсуждают, стал ли 23-летний футболист отцом во второй раз, его возлюбленная подогревает интригу новыми снимками.
На этот раз Лиза поделилась в Instagram яркой серией фото, сделанных в саду. Она выбрала стильный и в то же время соблазнительный образ.
Напомним, бывший хавбек «Шахтера» женился на Лизе в 19 лет. А уже в 2022 году у молодой пары родилась дочь Милана.
