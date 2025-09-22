ФОТО. Последние снимки Судаковой устроили настоящий фурор в соцсетях

Елизавета Судакова, жена полузащитника «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова, снова приковывает внимание подписчиков.

Пока фанаты обсуждают, стал ли 23-летний футболист отцом во второй раз, его возлюбленная подогревает интригу новыми снимками.

На этот раз Лиза поделилась в Instagram яркой серией фото, сделанных в саду. Она выбрала стильный и в то же время соблазнительный образ.

Напомним, бывший хавбек «Шахтера» женился на Лизе в 19 лет. А уже в 2022 году у молодой пары родилась дочь Милана.