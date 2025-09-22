Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Последние снимки Судаковой устроили настоящий фурор в соцсетях
Другие новости
22 сентября 2025, 17:04 |
529
0

ФОТО. Последние снимки Судаковой устроили настоящий фурор в соцсетях

Елизавета Судакова снова очаровала поклонников

22 сентября 2025, 17:04 |
529
0
ФОТО. Последние снимки Судаковой устроили настоящий фурор в соцсетях
Instagram. Елизавета Судакова

Елизавета Судакова, жена полузащитника «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова, снова приковывает внимание подписчиков.

Пока фанаты обсуждают, стал ли 23-летний футболист отцом во второй раз, его возлюбленная подогревает интригу новыми снимками.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На этот раз Лиза поделилась в Instagram яркой серией фото, сделанных в саду. Она выбрала стильный и в то же время соблазнительный образ.

Напомним, бывший хавбек «Шахтера» женился на Лизе в 19 лет. А уже в 2022 году у молодой пары родилась дочь Милана.

По теме:
Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Туран и Скрипник назвали составы команд на матч Шахтер – Заря в УПЛ
Воспитанник Шахтера: «Этот период хочется забыть. Контракт разорвали...»
фото lifestyle Елизавета Судакова Георгий Судаков Бенфика Шахтер Донецк девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Футбол | 22 сентября 2025, 03:11 1
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»

Тренер выделил Пола Скоулза

Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Футбол | 22 сентября 2025, 08:44 14
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»

Экс-игрок «Динамо» оценил уровень украинского футбола

Оболонь – Карпаты – 0:2. Автогол и тревога. Видео голов и обзор
Футбол | 22.09.2025, 16:21
Оболонь – Карпаты – 0:2. Автогол и тревога. Видео голов и обзор
Оболонь – Карпаты – 0:2. Автогол и тревога. Видео голов и обзор
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Футбол | 22.09.2025, 05:05
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Артем Довбик в Роме: пока что без просвета
Футбол | 22.09.2025, 13:31
Артем Довбик в Роме: пока что без просвета
Артем Довбик в Роме: пока что без просвета
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 43
Футбол
ЧМ по волейболу. Чемпионы Европы разбили соперника на пути к четвертьфиналу
ЧМ по волейболу. Чемпионы Европы разбили соперника на пути к четвертьфиналу
20.09.2025, 17:17
Волейбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27
Футбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 12
Другие виды
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем