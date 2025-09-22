ОФИЦИАЛЬНО. Алжир подтвердил, что Зидан сменил спортивное гражданство
Люка Зидан так и не дождался вызова в национальную сборную Франции
27-летний французский голкипер Лука Зидан, сын легендарного Зинедина Зидана, официально сменил спортивное гражданство и теперь будет защищать цвета сборной Алжира. Об этом сообщила федерация африканской сборной.
Люка имеет французское и алжирское происхождение, поэтому может выбирать, за какую из этих команд играть на национальном уровне. Семья Зидана-старшего покинула Африку еще в 1953 году и переехала жить во Францию.
Вратарь всегда мечтал попасть во французскую команду, однако так и не дождался вызова от главного тренера Дидье Дешама, поэтому принял приглашение от Алжира.
С 2014 по 2018 го Люка Зидан выступал за юношеские и молодежные французские сборные. В своей профессиональной карьере играл за мадридский «Реал» (вторую команду), «Расинг», «Райо Вальекано», «Эйбар».
На данный момент выступает во втором испанском дивизионе за «Гранаду», где провел четыре матча в чемпионате и пропустил десять мячей.
Алжир продолжает борьбу за выход на ЧМ-2026 в группе G в Африке, где набрал 19 баллов и возглавляет турнирную таблицу. Зидан сможет дебютировать за новую сборную в октябре, когда команда сыграет против Сомали и Уганды.
Luca Zinedine ZIDANE New #DesertWarrior, Welcome 🇩🇿#LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/9vsi129n5C— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) September 19, 2025
