ОФИЦИАЛЬНО. Алжир подтвердил, что Зидан сменил спортивное гражданство

27-летний французский голкипер Лука Зидан, сын легендарного Зинедина Зидана, официально сменил спортивное гражданство и теперь будет защищать цвета сборной Алжира. Об этом сообщила федерация африканской сборной.

Люка имеет французское и алжирское происхождение, поэтому может выбирать, за какую из этих команд играть на национальном уровне. Семья Зидана-старшего покинула Африку еще в 1953 году и переехала жить во Францию.

Вратарь всегда мечтал попасть во французскую команду, однако так и не дождался вызова от главного тренера Дидье Дешама, поэтому принял приглашение от Алжира.

С 2014 по 2018 го Люка Зидан выступал за юношеские и молодежные французские сборные. В своей профессиональной карьере играл за мадридский «Реал» (вторую команду), «Расинг», «Райо Вальекано», «Эйбар».

На данный момент выступает во втором испанском дивизионе за «Гранаду», где провел четыре матча в чемпионате и пропустил десять мячей.

Алжир продолжает борьбу за выход на ЧМ-2026 в группе G в Африке, где набрал 19 баллов и возглавляет турнирную таблицу. Зидан сможет дебютировать за новую сборную в октябре, когда команда сыграет против Сомали и Уганды.