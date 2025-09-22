Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
22 сентября 2025, 15:19 | Обновлено 22 сентября 2025, 15:35
ОФИЦИАЛЬНО. Алжир подтвердил, что Зидан сменил спортивное гражданство

Люка Зидан так и не дождался вызова в национальную сборную Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Зидан

27-летний французский голкипер Лука Зидан, сын легендарного Зинедина Зидана, официально сменил спортивное гражданство и теперь будет защищать цвета сборной Алжира. Об этом сообщила федерация африканской сборной.

Люка имеет французское и алжирское происхождение, поэтому может выбирать, за какую из этих команд играть на национальном уровне. Семья Зидана-старшего покинула Африку еще в 1953 году и переехала жить во Францию.

Вратарь всегда мечтал попасть во французскую команду, однако так и не дождался вызова от главного тренера Дидье Дешама, поэтому принял приглашение от Алжира.

С 2014 по 2018 го Люка Зидан выступал за юношеские и молодежные французские сборные. В своей профессиональной карьере играл за мадридский «Реал» (вторую команду), «Расинг», «Райо Вальекано», «Эйбар».

На данный момент выступает во втором испанском дивизионе за «Гранаду», где провел четыре матча в чемпионате и пропустил десять мячей.

Алжир продолжает борьбу за выход на ЧМ-2026 в группе G в Африке, где набрал 19 баллов и возглавляет турнирную таблицу. Зидан сможет дебютировать за новую сборную в октябре, когда команда сыграет против Сомали и Уганды.

ЧМ-2026 по футболу сборная Алжира по футболу сборная Франции по футболу Лука Зидан Зинедин Зидан смена гражданства
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Комментарии 0
