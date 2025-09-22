Серьезная конкуренция. Два гранда АПЛ нацелились на хавбека сборной Украины
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм будут бороться за Егора Ярмолюка
Заинтересованность в подписании украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка проявляют сразу два топ-клуба английской Премьер-лиги, сообщает TEAMTalk.
По информации источника, на 21-летнего хавбека претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». В лондонском клубе подписать украинца хочет главный тренер Томас Франк, который работал с ним в «Брентфорде».
Отмечается, что трансфер Ярмолюка оценивается примерно в 30 млн фунтов стерлингов. Переход Егора в другой клуб будет возможен летом 2026 года, так как «Брентфорд» не хочет отпускать его посреди сезона.
Ранее стала известна оценка Ярмолюка за матч против «Фулхэма» в АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Серхио Бускетс повесит бутсы на гвоздь в конце 2025 года
Экс-игрок «Динамо» оценил уровень украинского футбола