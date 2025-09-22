Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Серьезная конкуренция. Два гранда АПЛ нацелились на хавбека сборной Украины
Англия
22 сентября 2025, 11:45
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм будут бороться за Егора Ярмолюка

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Заинтересованность в подписании украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка проявляют сразу два топ-клуба английской Премьер-лиги, сообщает TEAMTalk.

По информации источника, на 21-летнего хавбека претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». В лондонском клубе подписать украинца хочет главный тренер Томас Франк, который работал с ним в «Брентфорде».

Отмечается, что трансфер Ярмолюка оценивается примерно в 30 млн фунтов стерлингов. Переход Егора в другой клуб будет возможен летом 2026 года, так как «Брентфорд» не хочет отпускать его посреди сезона.

Ранее стала известна оценка Ярмолюка за матч против «Фулхэма» в АПЛ.

Егор Ярмолюк Брентфорд Манчестер Юнайтед Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ инсайд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
DaVinci
Зараз в такий Тотенхем є сенс переходити. МЮ Ярмолюк точно не врятує, а в Лондоні зможе стабільно грати
