Серьезная конкуренция. Два гранда АПЛ нацелились на хавбека сборной Украины

Заинтересованность в подписании украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка проявляют сразу два топ-клуба английской Премьер-лиги, сообщает TEAMTalk.

По информации источника, на 21-летнего хавбека претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». В лондонском клубе подписать украинца хочет главный тренер Томас Франк, который работал с ним в «Брентфорде».

Отмечается, что трансфер Ярмолюка оценивается примерно в 30 млн фунтов стерлингов. Переход Егора в другой клуб будет возможен летом 2026 года, так как «Брентфорд» не хочет отпускать его посреди сезона.

