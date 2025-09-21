Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стала известна оценка Ярмолюка за матч против Фулхэма в АПЛ
Англия
21 сентября 2025, 03:16 | Обновлено 21 сентября 2025, 03:17
Стала известна оценка Ярмолюка за матч против Фулхэма в АПЛ

Украинец провел на поле все 90 минут

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

«Брентфорд», в составе которого выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк, неожиданно уступил Фулхэму в матче пятого тура Английской Премьер-лиги (1:3).

Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч, получив отметку 6.2 от статистических порталов. Лучшим игроком матча стал полузащитник «дачников» Алекс Ивоби.

За отведенное время на поле Егор 46 раз коснулся мяча, отдал 34 точных передач из 37 попыток (92%), 1 созданный момент, 1 заблокированный удар и 1 успешная попытка дриблинга. Выиграл 4 дуэли из 10 (40%), сделал 3 подбора, 2 раза сфолил, 3 раз был обыгран и допустил 5 потерь мяча.

Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига Брентфорд Фулхэм
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
