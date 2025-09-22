Сергей НАГОРНЯК: «Шоу для болельщиков, но точно не для тренера»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал результативный матч против «Кривбасса» (4:5) в матче 6-го тура УПЛ.

«Впечатления отрицательные. Надо уметь: забить четыре гола – и все равно не победить, даже не сыграть вничью. Можно многое говорить, но допускать такие ошибки в защите на уровне УПЛ – это недопустимо. Я поблагодарил ребят за второй тайм – они не сдавались, боролись до конца. Сегодня было настоящее шоу для болельщиков, но точно не для тренера.

Я опустошен. Даже не знаю, что сказать команде. Очевидно, у нас серьезные проблемы в обороне. Но я благодарен ребятам за то, что они не остановились, хотя им было тяжело – они пытались выровнять игру. И почти не смогли. Но, к сожалению, за слово «почти» очки не дают.

Будем работать дальше. Каждый матч для нас – это урок. Есть и положительные моменты – мы забили четыре гола. Жаль, что дома с таким результатом не удалось сыграть хотя бы вничью. Сейчас нужно готовиться к следующему матчу.