Эрлинг Холанд определился, куда готов уйти из Манчестер Сити

25-летний звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации El Nacional, Эрлинг готов покинуть «Манчестер Сити» только ради Ла Лиги. Норвежец считает, что переезд в Испанию — это значительный шаг вперед. В Ла Лиге на трансфер Холанда претендуют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

В прошлом сезоне Холанд сыграл на клубном уровне 48 матчей, забил 34 гола и сделал пять ассистов.

Ранее форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинд Холанд столкнулся с дверью автобуса перед домашним поединком против Молдовы в квалификации чемпионата мира 2026.