Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эрлинг Холанд определился, куда готов уйти из Манчестер Сити
Англия
24 сентября 2025, 02:11
Эрлинг Холанд определился, куда готов уйти из Манчестер Сити

Испанец хочет перейти в Ла Лигу

Эрлинг Холанд определился, куда готов уйти из Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

25-летний звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации El Nacional, Эрлинг готов покинуть «Манчестер Сити» только ради Ла Лиги. Норвежец считает, что переезд в Испанию — это значительный шаг вперед. В Ла Лиге на трансфер Холанда претендуют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

В прошлом сезоне Холанд сыграл на клубном уровне 48 матчей, забил 34 гола и сделал пять ассистов.

Ранее форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинд Холанд столкнулся с дверью автобуса перед домашним поединком против Молдовы в квалификации чемпионата мира 2026.

