В Эпицентре прокомментировали травму Супряги
Украинский форвард получил травму после того, как забил гол
В «Эпицентре» прокомментировали травму Владислава Супряги в матче шестого тура УПЛ, в котором команда из Каменец-Подольского со счетом 4:5 уступила «Кривбассу»:
«После забитого дебютного мяча нападающий «Эпицентра» Владислав Супряга получил травму при неудачном приземлении. Футболист был вынужден покинуть поле на носилках медицинской бригады и был доставлен в медицинское учреждение.
По результатам обследования у игрока диагностирован вывих левого локтевого сустава. Игроку предстоит дополнительное медицинское обследование, после чего станет известно, сколько пропустит Владислав».
