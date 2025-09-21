Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 22:07 |
0

В Эпицентре прокомментировали травму Супряги

Украинский форвард получил травму после того, как забил гол

В Эпицентре прокомментировали травму Супряги
ФК Эпицентр

В «Эпицентре» прокомментировали травму Владислава Супряги в матче шестого тура УПЛ, в котором команда из Каменец-Подольского со счетом 4:5 уступила «Кривбассу»:

«После забитого дебютного мяча нападающий «Эпицентра» Владислав Супряга получил травму при неудачном приземлении. Футболист был вынужден покинуть поле на носилках медицинской бригады и был доставлен в медицинское учреждение.

По результатам обследования у игрока диагностирован вывих левого локтевого сустава. Игроку предстоит дополнительное медицинское обследование, после чего станет известно, сколько пропустит Владислав».

Даниил Кирияка Источник: Telegram
Комментарии
