Англия
21 сентября 2025, 22:48 | Обновлено 21 сентября 2025, 22:49
Габриэл Мартинелли продолжил уникальную серию за Арсенал

Бразилец никогда не проигрывал матчи, в которых забивал за лондонский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Бразильский нападающий Габриэл Мартинелли вышел на замену, забил гол за «Арсенал» и продолжил уникальную серию.

Мартинелли никогда не проигрывал матчи за лондонский клуб во всех турнирах, в которых он забивал голы.

Серия уже состоит из 47 поединков: 38 побед и 9 ничьих. Строго в матчах Английской Премьер-лиги эта серия насчитывает 38 поединков: 30 побед и 8 ничьих.

Всего в составе «канониров» Габриэл провел 230 матчей, в которых отличился 53 забитыми мячами и 30 результативными передачами.

