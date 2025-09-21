Габриэл Мартинелли продолжил уникальную серию за Арсенал

В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Бразильский нападающий Габриэл Мартинелли вышел на замену, забил гол за «Арсенал» и продолжил уникальную серию.

Мартинелли никогда не проигрывал матчи за лондонский клуб во всех турнирах, в которых он забивал голы.

Серия уже состоит из 47 поединков: 38 побед и 9 ничьих. Строго в матчах Английской Премьер-лиги эта серия насчитывает 38 поединков: 30 побед и 8 ничьих.

Всего в составе «канониров» Габриэл провел 230 матчей, в которых отличился 53 забитыми мячами и 30 результативными передачами.

Gabriel Martinelli has never lost a game across any competition when he has scored for Arsenal.



WWWDWDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDWWWWWWWWWDWWWDWWDWD



47 matches and counting. 🧮 https://t.co/dZgJxJdlps — Squawka (@Squawka) September 21, 2025