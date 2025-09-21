Габриэл Мартинелли продолжил уникальную серию за Арсенал
Бразилец никогда не проигрывал матчи, в которых забивал за лондонский клуб
В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
Бразильский нападающий Габриэл Мартинелли вышел на замену, забил гол за «Арсенал» и продолжил уникальную серию.
Мартинелли никогда не проигрывал матчи за лондонский клуб во всех турнирах, в которых он забивал голы.
Серия уже состоит из 47 поединков: 38 побед и 9 ничьих. Строго в матчах Английской Премьер-лиги эта серия насчитывает 38 поединков: 30 побед и 8 ничьих.
Всего в составе «канониров» Габриэл провел 230 матчей, в которых отличился 53 забитыми мячами и 30 результативными передачами.
