Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд забил 24-й гол в матчах против команд большой шестерки АПЛ
Англия
21 сентября 2025, 21:20 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:21
144
0

Холанд забил 24-й гол в матчах против команд большой шестерки АПЛ

Кто является лучшим бомбардиром в этом рейтинге?

21 сентября 2025, 21:20 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:21
144
0
Холанд забил 24-й гол в матчах против команд большой шестерки АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Одним из главных героев встречи стал Эрлинг Холанд, который забил очередной гол за «Манчестер Сити».

Норвежский нападающий забил 24-й гол в матчах против клубов «большой шестерки».

Рекордсменом этого рейтинга является Алан Ширер – 56 голов.

Игроки с наибольшим количеством голов в матчах против клубов большой шестерки АПЛ

  • 56 – Алан Ширер (Англия)
  • 50 – Мохамед Салах (Египет)
  • 45 – Джейми Варди (Англия)
  • 45 – Уэйн Руни (Англия)
  • 44 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 41 – Джимми Флойд Гассельбайнк (Нидерланды)
  • 39 – Гарри Кейн (Англия)
  • 34 – Тьерри Анри (Франция)
  • 34 – Дион Даблин (Англия)
  • 33 – Робби Фаулер (Англия)...
  • 29 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 27 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 24 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
По теме:
Холанд догнал Стерлинга по количеству голов в составе Манчестер Сити
Габриэл Мартинелли продолжил уникальную серию за Арсенал
Холанд догнал Сульшера по количеству голов в АПЛ
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Эрлинг Холанд Алан Ширер
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Теннис | 21 сентября 2025, 15:41 18
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года

Паолини одолела Пегулу: сборная Италии обыграла США со счетом 2:0 в финале турнира

Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Футбол | 21 сентября 2025, 08:52 3
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»

Александр не понимает бывшего голкипера Динамо и Шахтера

Соболь на поле не вышел. Страсбург одолел Париж
Футбол | 21.09.2025, 22:37
Соболь на поле не вышел. Страсбург одолел Париж
Соболь на поле не вышел. Страсбург одолел Париж
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21.09.2025, 17:17
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 20
Футбол
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем