Холанд забил 24-й гол в матчах против команд большой шестерки АПЛ
В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
Одним из главных героев встречи стал Эрлинг Холанд, который забил очередной гол за «Манчестер Сити».
Норвежский нападающий забил 24-й гол в матчах против клубов «большой шестерки».
Рекордсменом этого рейтинга является Алан Ширер – 56 голов.
Игроки с наибольшим количеством голов в матчах против клубов большой шестерки АПЛ
- 56 – Алан Ширер (Англия)
- 50 – Мохамед Салах (Египет)
- 45 – Джейми Варди (Англия)
- 45 – Уэйн Руни (Англия)
- 44 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 41 – Джимми Флойд Гассельбайнк (Нидерланды)
- 39 – Гарри Кейн (Англия)
- 34 – Тьерри Анри (Франция)
- 34 – Дион Даблин (Англия)
- 33 – Робби Фаулер (Англия)...
-
- 29 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 27 – Лионель Месси (Аргентина)
- 24 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
