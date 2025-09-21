Стало известно, что может ждать Кирилла Ковальца в Александрии

Неопределенной остается дальнейшая судьба капитана команды «Александрия» Кирилла Ковальца.

Камнем преткновения между ним и клубом стали события матча 1-го тура «Кудривка» – «Александрия», в котором футболист был удален с поля. Вступив в игру с самого начала второго тайма после выхода на замену, на 63-й минуте он заработал необязательную «горчичку». А затем, на 76-й минуте, во время атаки его команды неожиданно для всех решил по-гандбольному зацепить мяч в воздухе поднятыми руками.

Чем руководствовался в том эпизоде один из старожилов александрийской команды, который провел на поле всего полчаса, сказать трудно. Руководство клуба строго наказало игрока, с воспитательной целью переведя его в состав резервистов – «Александрии» U-19.

С тех пор прошло больше полутора месяцев, однако ни в запасе первой команды, ни в составе U-19 Кирилл Ковалец так и не появился.

Как стало известно Sport.ua, в отношениях между клубом и футболистом компромисса до сих пор так и не было найдено. Если в ближайшие месяцы ничего не изменится, то не исключено, что зимой 32-летний полузащитник будет вынужден искать себе новый клуб.