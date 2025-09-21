ВИДЕО. Как Желизко забил гол за Лехию Гданьск в ворота Погони из Щецина
Гости выиграли драматичный матч со счетом 4:3
Вечером 21 сентября драматическим стал матч 9-го тура польской Экстраклассы.
«Лехия» Гданьск одержала на выезде волевую победу над «Погонью» в Щецине со счетом 4:3.
На 53-й минуте украинец Иван Желизко забил важный гол для гостей.
В стартовом составе «Лехии» на поле вышли трое украинцев: Иван Желизко, Максим Дячук и Богдан Вьюнник (желтая карточка на 88-й минуте, заменён на 90+2 минуте).
«Лехия» благодаря победе поднялась со дна турнирной таблицы на 17-е место (6 очков).
Экстракласса. 9-й тур, 21 сентября 2025
Погонь Щецин – Лехия Гданьск – 3:4
Голы: Молнар, 24, Джувара, 39, Улвестад, 90+8 (пен) – Мена, 29, Желизко, 53, Лончар, 77 (автогол), Сезоненко, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
1) Фантастичний перший гол матчу ножицями.
2) Вюнник заробив пенальті для своєї команди.
3) Дячук навпаки зробив пенальті.