Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Желизко забил гол за Лехию Гданьск в ворота Погони из Щецина
Чемпионат Польши
Погонь Щецин
21.09.2025 15:45 – FT 3 : 4
Лехия
Польша
21 сентября 2025, 20:23 | Обновлено 21 сентября 2025, 20:42
ВИДЕО. Как Желизко забил гол за Лехию Гданьск в ворота Погони из Щецина

Гости выиграли драматичный матч со счетом 4:3

ВИДЕО. Как Желизко забил гол за Лехию Гданьск в ворота Погони из Щецина
ФК Лехия Гданьск. Иван Желизко

Вечером 21 сентября драматическим стал матч 9-го тура польской Экстраклассы.

«Лехия» Гданьск одержала на выезде волевую победу над «Погонью» в Щецине со счетом 4:3.

На 53-й минуте украинец Иван Желизко забил важный гол для гостей.

В стартовом составе «Лехии» на поле вышли трое украинцев: Иван Желизко, Максим Дячук и Богдан Вьюнник (желтая карточка на 88-й минуте, заменён на 90+2 минуте).

«Лехия» благодаря победе поднялась со дна турнирной таблицы на 17-е место (6 очков).

Экстракласса. 9-й тур, 21 сентября 2025

Погонь Щецин – Лехия Гданьск – 3:4

Голы: Молнар, 24, Джувара, 39, Улвестад, 90+8 (пен) – Мена, 29, Желизко, 53, Лончар, 77 (автогол), Сезоненко, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Фредрик Ульвестад (Погонь Щецин).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Kacper Sezonienko (Лехия).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Курминовски (Лехия), асcист Бартломей Клудка.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Желизко (Лехия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Муса Джувара (Погонь Щецин), асcист Камил Гросицки.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Камило Мена (Лехия), асcист Рифет Капич.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Rajmund Molnar (Погонь Щецин), асcист Сэм Гринвуд.
Иван Желизко Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор Максим Дячук Богдан Вьюнник Погонь Щецин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
