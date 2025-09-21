Дубль Фати. Монако разгромил Мец в чемпионате Франции
Хозяева поля добыли победу благодаря дублю испанского нападающего
В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч четвертого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Мецом».
Встречу принимал стадион «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 по Киеву.
Хозяева поля добыли победу со счетом 5:2. Дубль в составе «Монако» оформил Ансу Фати, который лишь в прошлой игр с «Брюгге» прервал свою 22-месячную безголевую серию
Лига 1. 4-й тур
Монако – Мец – 5:2
Голы: Биерет, 28, Фати, 46, 83, Куао, 86 (автогол), Иленикхена, 90+3 – Диалло, 13, Хин, 67 (пенальти)
Фото матча:
