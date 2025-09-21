Сколько заработала Олейникова за выигранный трофей WTA 125 в Италии?

21 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова переиграла Нурию Бранкаччио в финале турнира WTA 125 в Толентино (Италия) и выиграла трофей.

Александра завоевала крупнейший титул в карьере. Она также впервые сыграла в решающем поединке соревнований категории WTA 125.

За чемпионство в Толентино Олейникова получила чек в €13,480, а также 125 очков в рейтинг WTA. В лайве она идет на 136-й позиции.

Теперь призовые Александр за 2025 год превысили 100 тысяч долларов, а за карьеру Олейникова заработала более $185 тысяч.