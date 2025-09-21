Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сколько заработала Олейникова за выигранный трофей WTA 125 в Италии?
WTA
21 сентября 2025, 19:10 | Обновлено 21 сентября 2025, 19:12
977
1

Сколько заработала Олейникова за выигранный трофей WTA 125 в Италии?

21 сентября Александра разгромила Нурию Бранкаччио в финале соревнований в Толентино

21 сентября 2025, 19:10 | Обновлено 21 сентября 2025, 19:12
977
1
Сколько заработала Олейникова за выигранный трофей WTA 125 в Италии?
Instagram. Александра Олейникова

21 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова переиграла Нурию Бранкаччио в финале турнира WTA 125 в Толентино (Италия) и выиграла трофей.

Александра завоевала крупнейший титул в карьере. Она также впервые сыграла в решающем поединке соревнований категории WTA 125.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

За чемпионство в Толентино Олейникова получила чек в €13,480, а также 125 очков в рейтинг WTA. В лайве она идет на 136-й позиции.

Теперь призовые Александр за 2025 год превысили 100 тысяч долларов, а за карьеру Олейникова заработала более $185 тысяч.

По теме:
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Александра Олейникова – Нурия Бранкаччио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олейникова разгромила итальянку и впервые вышла в финал турнира WTA 125
Александра Олейникова WTA Толентино призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде
Футбол | 21 сентября 2025, 11:52 25
Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде
Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде

Анализируем странные слухи о якобы ближайших планах Михаила…

Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Футбол | 21 сентября 2025, 08:52 3
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»

Александр не понимает бывшего голкипера Динамо и Шахтера

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21.09.2025, 17:17
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Футбол | 20.09.2025, 22:05
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Воссоединение суперпары. Топовые чешки взяли первый совместный титул с 2024
Теннис | 21.09.2025, 15:14
Воссоединение суперпары. Топовые чешки взяли первый совместный титул с 2024
Воссоединение суперпары. Топовые чешки взяли первый совместный титул с 2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Roman
"прозові ОлександрИ"
Исправьте пожалуйста 
Ответить
0
Популярные новости
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 60
Другие виды
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 3
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
19.09.2025, 20:16 10
Футбол
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем