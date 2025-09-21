ФОТО. Тяжелая травма Супряги. Форвард забил и тут же был заменен

В матче чемпионата Украины между Эпицентром и Кривбассом хозяева на 10-й минуте встречи сделали счет 2:1, а гол забил форвард Владислав Супряга, которого арендовали у Динамо.

Форвард забил после красивого удара головой, однако неудачно упал на руку и получил серьезное повреждение. Его сразу же заменили.

Для Супряги это первый гол в УПЛ за пять лет.