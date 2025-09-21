Украина. Премьер лига21 сентября 2025, 18:27 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:36
ФОТО. Тяжелая травма Супряги. Форвард забил и тут же был заменен
Игрок забил впервые с 2020 года
В матче чемпионата Украины между Эпицентром и Кривбассом хозяева на 10-й минуте встречи сделали счет 2:1, а гол забил форвард Владислав Супряга, которого арендовали у Динамо.
Форвард забил после красивого удара головой, однако неудачно упал на руку и получил серьезное повреждение. Его сразу же заменили.
Для Супряги это первый гол в УПЛ за пять лет.
Здоров'я! А раптом склеїть руку і як почне насипати!