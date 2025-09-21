Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тяжелая травма Супряги. Форвард забил и тут же был заменен
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 18:27 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:36
2225
5

ФОТО. Тяжелая травма Супряги. Форвард забил и тут же был заменен

Игрок забил впервые с 2020 года

21 сентября 2025, 18:27 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:36
2225
5
ФОТО. Тяжелая травма Супряги. Форвард забил и тут же был заменен
ФК Эпицентр. Владислав Супряга

В матче чемпионата Украины между Эпицентром и Кривбассом хозяева на 10-й минуте встречи сделали счет 2:1, а гол забил форвард Владислав Супряга, которого арендовали у Динамо.

Форвард забил после красивого удара головой, однако неудачно упал на руку и получил серьезное повреждение. Его сразу же заменили.

Для Супряги это первый гол в УПЛ за пять лет.

По теме:
ВИДЕО. Кривбасс вновь забил. Микитишин сделал счет разгромным
1824 дня без гола. Супряга отличился забитым мячом впервые за долгое время
ВИДЕО. Преимущество удвоено. Парако поразил ворота Эпицентра
Владислав Супряга Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Футбол | 20 сентября 2025, 21:02 23
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику

Игрок отметился в конце первого тайма

Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Футбол | 20 сентября 2025, 23:32 2
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии

«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0

Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Футбол | 21.09.2025, 09:31
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Теннис | 21.09.2025, 15:41
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
ВИДЕО. Быстрая атака. Холанд забил гол в дебюте матча Ман Сити с Арсеналом
Футбол | 21.09.2025, 18:46
ВИДЕО. Быстрая атака. Холанд забил гол в дебюте матча Ман Сити с Арсеналом
ВИДЕО. Быстрая атака. Холанд забил гол в дебюте матча Ман Сити с Арсеналом
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nivavn
Мабуть, футбол - то не для нього.Буде до олімпіади готуватися з пудриком...(  Найскорішого повернення!!!
Ответить
+1
Viktor Shuper
"фартовий" дуже чувак. перший гол за 5 років і відразу певно що перелом руки. жесть
Ответить
+1
Dynamo1927
Главное забил, уже праздник. Здоровья ему! Может нашёл свою команду. 
Ответить
0
Falko
Нє, ну свою життєву місію виконав - можна і полікуватись )
Здоров'я! А раптом склеїть руку і як почне насипати!
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Пришлось поменять здоровье на первый гол
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
19.09.2025, 22:44 2
Футбол
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
19.09.2025, 19:59 1
Футбол
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем