Названы стартовые составы на суперматч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
21 сентября 2025, 18:03 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:09
21 сентября в 18:30 пройдет центральный матч 5-го тура чемпионата Англии

Коллаж Sport.ua. Мкель Артема и Пеп Гвардиола

21 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Главные тренеры Микель Артета и Пеп Гвардиола настраивают команды на победу.

Арсенал идет на 3-й позиции (9 очков из 12), Ман Сити имеет 6 пунктов из 12 и занимает 12-е место.

🔹 Арсенал: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори, Субимеди, Райс, Мерино, Мадуэке, Троссард, Дьекереш

🔹 Манчестер Сити: Доннарумма, Хусанов, Рубен Диаш, Гвардиол, О'Райли, Родри, Бернарду Силва, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанд.

Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити стартовые составы Микель Артета Рубен Аморим
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
