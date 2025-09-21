21 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Главные тренеры Микель Артета и Пеп Гвардиола настраивают команды на победу.

Арсенал идет на 3-й позиции (9 очков из 12), Ман Сити имеет 6 пунктов из 12 и занимает 12-е место.

Названы стартовые составы на суперматч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити

🔹 Арсенал: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори, Субимеди, Райс, Мерино, Мадуэке, Троссард, Дьекереш

🔹 Манчестер Сити: Доннарумма, Хусанов, Рубен Диаш, Гвардиол, О'Райли, Родри, Бернарду Силва, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанд.

