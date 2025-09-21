882 гола, 391 ассист. Лионель Месси снова провел результативную игру

В очередном матче MLS «Интер Майами» победил «ДС Юнайтед» со счетом 3:2.

Лионель Месси отличился двумя голами и результативной передачей, а также получил звание лучшего игрока матча.

После этого матча статистика Лионеля за карьеру выглядит следующим образом:

1123 матча

882 гола

391 ассист

102 гола из-за пределов штрафной площадки

69 голов, забитых со штрафных

59 хет-триков

431 раз признавался игроком матча

Всего в составе американского клуба Месси провел 75 поединков, в которых отличился 62 забитыми мячами и 30 результативными передачами.