882 гола, 391 ассист. Лионель Месси снова провел результативную игру
Как выглядит статистика аргентинца за карьеру?
В очередном матче MLS «Интер Майами» победил «ДС Юнайтед» со счетом 3:2.
Лионель Месси отличился двумя голами и результативной передачей, а также получил звание лучшего игрока матча.
После этого матча статистика Лионеля за карьеру выглядит следующим образом:
- 1123 матча
- 882 гола
- 391 ассист
- 102 гола из-за пределов штрафной площадки
- 69 голов, забитых со штрафных
- 59 хет-триков
- 431 раз признавался игроком матча
Всего в составе американского клуба Месси провел 75 поединков, в которых отличился 62 забитыми мячами и 30 результативными передачами.
⚽️ 882 goals— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) September 21, 2025
🎯 391 assists
🚀 102 goals from outside the box
🥅 69 free kick goals
⭐️ 431 Man of the Match awards
Lionel Messi 🐐🤯 pic.twitter.com/xyextfWsuF
