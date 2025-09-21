Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
21 сентября 2025, 13:09 |
882 гола, 391 ассист. Лионель Месси снова провел результативную игру

Как выглядит статистика аргентинца за карьеру?

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В очередном матче MLS «Интер Майами» победил «ДС Юнайтед» со счетом 3:2.

Лионель Месси отличился двумя голами и результативной передачей, а также получил звание лучшего игрока матча.

После этого матча статистика Лионеля за карьеру выглядит следующим образом:

  • 1123 матча
  • 882 гола
  • 391 ассист
  • 102 гола из-за пределов штрафной площадки
  • 69 голов, забитых со штрафных
  • 59 хет-триков
  • 431 раз признавался игроком матча

Всего в составе американского клуба Месси провел 75 поединков, в которых отличился 62 забитыми мячами и 30 результативными передачами.

Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Ди Си Юнайтед Интер Майами статистика
