Италия – США. Финал Кубка Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
21 сентября 2025, 12:10 |
Смотрите видеотрансляцию финального противостояния КБДК-2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

21 сентября состоится финальное противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и США.

Первая игра начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву. Последующие поединки будут начинаться по завершению предыдущих.

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выиграет трофей.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Финал

Италия США

  • Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро
  • Жасмин Паолини – Джессика Пегула
  • Сара Эррани / Жасмин Паолини – Хэйли Баптист / Маккартни Кесслер

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

По теме:
Сборные Италии и США объявили составы на финал Кубка Билли Джин Кинг 2025
Определена финальная пара Кубка Билли Джин Кинг 2025
Два камбека. Сборная США выбила Великобританию и вышла в финал КБДК-2025
