Италия – США. Финал Кубка Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 сентября состоится финальное противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и США.

Первая игра начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву. Последующие поединки будут начинаться по завершению предыдущих.

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выиграет трофей.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Финал

Италия – США

Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро

Жасмин Паолини – Джессика Пегула

Сара Эррани / Жасмин Паолини – Хэйли Баптист / Маккартни Кесслер

