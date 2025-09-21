Италия – США. Финал Кубка Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального противостояния КБДК-2025
21 сентября состоится финальное противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и США.
Первая игра начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву. Последующие поединки будут начинаться по завершению предыдущих.
Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выиграет трофей.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Финал
Италия – США
- Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро
- Жасмин Паолини – Джессика Пегула
- Сара Эррани / Жасмин Паолини – Хэйли Баптист / Маккартни Кесслер
